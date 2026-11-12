Megan Ria, la verità sulla lite con Elodie e Franceska: c'entra Andrea Iannone

Secondo le indiscrezioni di Selvaggia Lucarelli, alcuni rapporti mantenuti dalla ballerina avrebbero provocato tensioni e un inatteso allontanamento

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Tra i concorrenti ancora in gioco nella Casa del Grande Fratello Vip c’è anche Megan Ria. La ballerina, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla partecipazione ad Amici, è tornata al centro delle cronache di gossip per una presunta frattura nei rapporti con Elodie e con la ballerina Franceska Nuredini.

Megan Ria sceglie il silenzio nella Casa

Durante il suo percorso nel reality di Canale 5, Megan Ria avrebbe preferito non approfondire pubblicamente la vicenda, concentrandosi sull’esperienza televisiva e sui propri progetti professionali. Fuori dalla Casa, però, continuano a circolare indiscrezioni sui motivi del presunto allontanamento dalle due artiste.

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Il retroscena raccontato da Selvaggia Lucarelli

A riaccendere l’attenzione è stata Selvaggia Lucarelli, opinionista del GF Vip, che nella sua newsletter ha riferito una ricostruzione secondo la quale al centro della vicenda ci sarebbero i rapporti tra Megan Ria e Andrea Iannone, ex compagno di Elodie.

«Pare che non sia un tema di gelosia, ma di rapporti che Megan intratteneva con Iannone. Secondo voci ben informate, l’ex pilota, dopo la fine della storia con la cantante, è rimasto in rapporti stretti con Megan e sembra che da lei avesse informazioni sulla ex e il nuovo amore. Scoperto ciò, Elodie e Franceska l’hanno allontanata».