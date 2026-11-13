GF Vip, Andreas e Marina liquidano la storia tra Megan e Varsi: «Quando escono ognuno per la sua strada»

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A pochi passi dalla finale del Grande Fratello Vip, nella Casa si accendono nuove tensioni sentimentali. Al centro delle discussioni c’è l’inaspettato avvicinamento tra Megan Ria e Alessandro Varsi, culminato in una serie di baci che hanno sorpreso gli altri concorrenti. Non tutti, però, sembrano convinti della sincerità dei loro sentimenti. Marina La Rosa e Andreas Muller nutrono forti dubbi sulla nascita della relazione, sospettando che dietro il flirt possa nascondersi una strategia per conquistare visibilità e consensi in vista della finale.

Un avvicinamento che sorprende la Casa

Nel corso di questa edizione, le storie d’amore non sono state particolarmente numerose. Tra i legami più evidenti fin dall’inizio c’è quello tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Soltanto nelle ultime settimane, invece, è emersa la complicità tra Megan Ria e Alessandro Varsi, fino a trasformarsi in un rapporto più intimo.

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La situazione ha attirato l’attenzione anche per i precedenti tra i protagonisti. Megan era stata corteggiata con insistenza da Giacomo Galliani, che si era confidato proprio con Varsi. Quest’ultimo, dopo aver espresso giudizi molto duri sulla ballerina, ha finito per avvicinarsi a lei. Il primo bacio ha segnato l’inizio di una frequentazione che continua a far discutere.

Marina La Rosa: «Non credo minimamente a questa storia»

Durante una conversazione in camera da letto con Andreas Muller, Marina La Rosa ha manifestato apertamente le proprie perplessità, confrontando la nuova coppia con quella formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.

“Varsi ormai è in questa fase, pseudo innamorato in questa storia nella quale io non credo minimamente. Mentre Piera e Roncaccia, c’è un’altra cosa tra loro… Questi che si svegliano a quindici giorni dalla fine del programma, improvvisamente sono innamorati. Anche se fosse minimamente vera, non mi piace pensando a Giacomo che era impazzito per Megan e si confidava proprio con Varsi”.

A infastidire Marina non è soltanto la tempistica del flirt. La concorrente giudica poco convincente anche il comportamento di Varsi nei confronti di Giacomo: prima lo avrebbe incoraggiato a conquistare Megan, per poi interessarsi personalmente alla ballerina.

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Andreas Muller boccia la coppia: «Un colpo di scena banale»

Alle critiche di Marina si sono aggiunte quelle di Andreas Muller, altrettanto scettico sulla possibilità che il legame prosegua una volta terminata l’esperienza televisiva.

“Quando escono ognuno per la sua strada. È un colpo di scena banale”.

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Secondo Andreas, la vicinanza della finale potrebbe aver spinto i due concorrenti a cercare maggiore attenzione attraverso una nuova dinamica sentimentale. Si tratta, naturalmente, di una sua interpretazione e non di una strategia accertata.

Il flirt divide anche gli spettatori

La relazione è diventata argomento di confronto anche fuori dalla Casa, dove alcuni commenti sui social mettono in dubbio la spontaneità dell’avvicinamento. Intanto, anche Selvaggia Lucarelli ha punzecchiato Varsi sulla storia con Megan durante il servizio del ristorante del Grande Fratello Vip.

Resta da capire se la complicità tra Megan Ria e Alessandro Varsi riuscirà a superare le diffidenze degli altri concorrenti e, soprattutto, se continuerà anche dopo la fine del reality.