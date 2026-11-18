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A distanza di quasi una settimana dall’acceso confronto televisivo tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, la polemica non si spegne. A intervenire è ora Milly Carlucci, che difende la spontaneità di Ballando con le Stelle, mentre Selvaggia Lucarelli prende posizione con parole ben più nette sul comportamento del giurato.

Il gesto del profumo e la reazione di Barbara D’Urso

La discussione è esplosa durante lo spazio riservato ai giudizi, quando Guillermo Mariotto ha spruzzato del profumo verso il volto di Barbara D’Urso. Un gesto che ha alimentato il dibattito anche nei giorni successivi alla puntata.

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Intervenuta al Tg1, Barbara D’Urso ha raccontato il proprio disappunto, sostenendo di non aver ricevuto telefonate di scuse dalla produzione. Ha però escluso l’ipotesi di lasciare il programma, confermando la sua presenza nella successiva puntata.

«Sabato sarò lì. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Quello è il mio modo».

Milly Carlucci: «Uno spettacolo non filtrato»

Intervistata dal settimanale Chi, Milly Carlucci ha spiegato che il confronto, anche acceso, è parte dell’identità del programma. La conduttrice ha rivendicato la libertà di espressione dei giudici e dei concorrenti, senza presentare la discussione come una scena concordata.

«Da noi la giuria è libera di dire quello che pensa e i concorrenti sono liberi di dire quello che pensano. Alle volte succede che si accenda una polemica esattamente come si sarebbe accesa in un salotto, in una cena, al bar».

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Secondo Milly Carlucci, dunque, la tensione nasce anche dalle personalità forti che si confrontano davanti alle telecamere. La conduttrice ha osservato che sia Mariotto sia D’Urso hanno reagito con trasporto, riconducendo i contrasti alla natura vivace del dibattito.

Selvaggia Lucarelli si schiera, ma critica entrambi

Più articolata la lettura di Selvaggia Lucarelli, ex giurata del programma. Pur dichiarandosi solidale con Barbara D’Urso per il gesto subito, l’opinionista ha ricordato il carattere imprevedibile di Guillermo Mariotto e ha criticato anche la reazione della conduttrice.

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«Io in questo momento sono dalla parte di Barbara d’Urso, sono con Barbara e lo dico pubblicamente. Mariotto è una scheggia impazzita, è un bug del sistema, questa è la sua forza e la sua debolezza».

Per Selvaggia Lucarelli, lo spruzzo di profumo può essere apparso irrispettoso a chi lo ha subito, pur assumendo dall’esterno un significato teatrale. L’opinionista ha anche richiamato un proprio precedente scontro con Mariotto, ricordando come le sue provocazioni possano risultare offensive.

La sua analisi, tuttavia, non risparmia Barbara D’Urso: secondo Lucarelli, la richiesta rivolta in diretta a Milly Carlucci di allontanare il giurato sarebbe stata eccessiva. Una posizione che conferma quanto l’episodio continui a dividere anche chi conosce da vicino le dinamiche del programma.