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Sanremo 2027, i Jalisse tornano in gara dopo quasi trent'anni
Dopo 29 esclusioni, per Alessandra Drusian e Fabio Ricci arriva l’attesa rivincita all’Ariston
La 77ª edizione del Festival di Sanremo comincia già a far parlare di sé. In attesa dell’annuncio del cast, previsto secondo le anticipazioni per l’11 dicembre, a catalizzare l’attenzione è una notizia che riguarda una delle coppie più riconoscibili della storia recente della manifestazione: i Jalisse.
Secondo quanto riportato da Quotidiano Nazionale, Alessandra Drusian e Fabio Ricci sarebbero pronti a tornare sul palco dell’Ariston nel 2027, esattamente trent’anni dopo la vittoria con “Fiumi di parole”.
Un ritorno atteso da quasi trent’anni
Il duo, formato dai coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, conquistò il pubblico nel 1997 vincendo la sezione principale di Sanremo con “Fiumi di parole”. Un successo arrivato dopo la partecipazione tra le Nuove Proposte nel 1996 con “Liberami”. Nello stesso 1997 i Jalisse rappresentarono l’Italia all’Eurovision Song Contest di Dublino, classificandosi al quarto posto.
Negli anni successivi hanno più volte cercato di rientrare in gara, senza riuscire a superare la selezione. La loro lunga serie di candidature non accolte è diventata un caso ricorrente nel racconto mediatico del Festival.
L’anticipazione di Quotidiano Nazionale
Il quotidiano presenta il possibile ritorno come la svolta di una vicenda durata decenni, scrivendo: “I Jalisse saranno in gara al Festival di Sanremo 2027. Alessandra Drusian e Fabio Ricci tornano tra i Big. Trent’anni esatti dopo la vittoria. Al trentesimo tentativo”.
Nella ricostruzione del giornale, dopo 29 candidature non accolte, il trentesimo tentativo sarebbe quello decisivo. La nuova direzione artistica, associata nelle anticipazioni a Stefano De Martino e Fabrizio Ferraguzzo, segnerebbe dunque un cambio di rotta.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Le novità attese per la 77ª edizione
Le anticipazioni sul prossimo Festival indicano Stefano De Martino alla conduzione, i The Jackal al “PrimaFestival” e la Gialappa’s Band alla guida di un appuntamento ribattezzato “ControFestival”, in luogo del tradizionale “DopoFestival”. Si tratta di informazioni circolate in vista della manifestazione, da verificare attraverso le comunicazioni ufficiali della Rai.
Per il pubblico, l’eventuale presenza dei Jalisse avrebbe un significato particolare: non soltanto il ritorno di due artisti legati a un brano rimasto nella memoria collettiva, ma anche la conclusione di una lunga attesa diventata parte della storia del Festival.
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