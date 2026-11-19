Selma Ezzine vince Tale e Quale Show 2026 davanti a Roberta Morise e Andrea Perroni. Scopri la classifica finale e il suo percorso artistico

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Una voce potente, un percorso costruito esibizione dopo esibizione e una finale da protagonista. Selma Ezzine è la vincitrice di Tale e Quale Show 2026. La cantante italo-marocchina ha conquistato il primo posto nella sedicesima edizione del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, conclusa mercoledì 18 novembre. A suggellare la sua avventura è stata l’interpretazione di Aretha Franklin sulle note di Think.

Nella graduatoria generale Roberta Morise ha chiuso al secondo posto, mentre Andrea Perroni ha completato il podio. Un epilogo maturato attraverso i risultati delle diverse puntate e il verdetto della serata conclusiva.

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Una finale combattuta fino all’ultimo

Il risultato finale ha tenuto conto dei punteggi raccolti durante la stagione, delle valutazioni della giuria e delle preferenze espresse dal pubblico sui social. Al tavolo dei giudici Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, affiancati nella finale da Ficarra e Picone.

Selma Ezzine si è imposta anche nella classifica della nona puntata, totalizzando 71 punti. Alle sue spalle Max Paiella con 68 e Roberta Morise con 64. La vittoria complessiva è arrivata con 603 punti, quindici in più rispetto alla seconda classificata.

Dalle piazze della Campania al successo televisivo

Nata nel 2004 a San Giorgio del Sannio e cresciuta a Ceppaloni, in provincia di Benevento, Selma Ezzine ha 22 anni e un legame familiare profondo con la musica: anche suo padre è cantante e musicista. Dopo il diploma al liceo musicale aveva intrapreso gli studi di Giurisprudenza, scegliendo poi di interromperli per dedicarsi al canto.

Prima della notorietà televisiva si è esibita come artista di strada, oltre che durante matrimoni e serate private. Parla italiano, inglese, francese e arabo. Nel 2025 è arrivata una prima importante affermazione sul piccolo schermo: la vittoria della quarta edizione di Dalla strada al palco, trasmissione condotta da Nek e Bianca Guaccero. In quell’occasione, nella finale, aveva cantato Lady Marmalade insieme a BigMama.

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Il prossimo obiettivo è Sanremo Giovani

Il successo a Tale e Quale Show potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza. Selma Ezzine figura infatti tra i quindici artisti selezionati per Sanremo Giovani 2026 con il brano Io sognerò. La commissione musicale è presieduta da Stefano De Martino e il percorso porterà alla finale di Sarà Sanremo, prevista per l’11 dicembre, quando saranno assegnati i posti per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2027.

La classifica generale di Tale e Quale Show 2026

1. Selma Ezzine – 603 punti

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2. Roberta Morise – 588 punti

3. Andrea Perroni – 582 punti

4. Max Paiella – 484 punti

5. Stefano Meloccaro – 467 punti

6. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 423 punti

7. Vladimir Randazzo – 411 punti

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8. Maddalena Corvaglia – 384 punti

9. Paola Perego – 358 punti

10. Jasmine Carrisi – 354 punti

11. Anna Pettinelli – 347 punti