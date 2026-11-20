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Basta una fotografia davanti a un ingresso familiare per riportare milioni di spettatori nell’Upper East Side. Blake Lively ha condiviso su Instagram uno scatto all’esterno del New York Palace, l’hotel che nella serie Gossip Girl era la residenza di Serena van der Woodsen, il personaggio che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Ad accompagnare la foto, poche parole: «There’s no place like home», ovvero «Non c’è nessun posto come casa».

Un’immagine semplice, ma carica di riferimenti per chi ha seguito le vicende dei giovani privilegiati di Manhattan. Il cancello, il cortile e la facciata dell’albergo sono parte della geografia sentimentale della serie: luoghi che, a distanza di anni, continuano a evocare amori, rivalità e segreti.

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Il ritorno di Serena, questa volta su Instagram

Nel primo episodio, trasmesso nel 2007, Serena van der Woodsen riappariva a New York alla Grand Central Station dopo un periodo di assenza. Il suo ritorno diventava immediatamente una notizia grazie alla voce anonima di Gossip Girl, pronta a raccontare ogni movimento dell’élite adolescente cittadina. Quasi vent’anni dopo, la scena si rovescia: non è un blog misterioso a segnalare l’avvistamento, ma la stessa Blake Lively a condividerlo con i suoi follower.

Gossip Girl, la serie che ha trasformato il teen drama

Tratta dai romanzi di Cecily von Ziegesar e sviluppata per la televisione da Josh Schwartz e Stephanie Savage, Gossip Girl è andata in onda negli Stati Uniti dal 2007 al 2012 per sei stagioni. Accanto a Blake Lively, il cast comprendeva Leighton Meester nei panni di Blair Waldorf, Penn Badgley in quelli di Dan Humphrey, Chace Crawford come Nate Archibald ed Ed Westwick nel ruolo di Chuck Bass.

La serie raccontava un universo di privilegi, relazioni sentimentali e competizione sociale, ma la sua intuizione più duratura era un’altra: mettere al centro della narrazione la circolazione continua di indiscrezioni, fotografie e messaggi. Prima che le piattaforme social assumessero il ruolo attuale, Gossip Girl aveva già trasformato la reputazione online in un motore del racconto.

Moda, linguaggio e cultura pop: un’eredità ancora visibile

Il successo non si misurava soltanto negli ascolti. Gli abiti dei protagonisti, le divise scolastiche reinterpretate, i cerchietti di Blair e lo stile disinvolto di Serena hanno influenzato tendenze e conversazioni sulla moda. Manhattan, con i suoi hotel, i locali e le scalinate del Metropolitan Museum, diventava quasi un personaggio aggiuntivo, alimentando anche la curiosità dei visitatori per le location delle riprese.

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La formula fatta di glamour, scandali e amicizie instabili ha contribuito a definire un modello di teen drama imitato e discusso negli anni successivi. Nel 2021 il franchise ha avuto anche una nuova versione televisiva, conclusa dopo due stagioni, a conferma della forza riconoscibile del marchio, pur senza replicare il rapporto emotivo creato dal cast originale con il pubblico.

Un luogo, una foto e il potere della nostalgia

Oggi la fotografia di Blake Lively davanti al Palace funziona come un piccolo viaggio nel tempo. Per chi guardava Gossip Girl, quell’ingresso è molto più di una location: è una porta aperta su una stagione della televisione e della propria adolescenza.

E c’è un’ironia perfetta nel fatto che a diffondere l’immagine sia stata proprio la protagonista. Un tempo era Gossip Girl a raccontare a tutti dove si trovasse Serena. Questa volta è Blake Lively a scegliere quando farsi vedere. XOXO.