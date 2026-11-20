TorreSette torresette.news
Tina Cipollari e Alessandra Mussolini ai ferri corti: il retroscena dopo la lite furiosa a Uomini e Donne
Nessun chiarimento né messaggi dopo lo scontro. Secondo Lorenzo Pugnaloni, il clima dietro le quinte resta teso
La discussione tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini a Uomini e Donne potrebbe non essersi conclusa con l’uscita dallo studio. Dopo il confronto acceso mostrato nella puntata del dating show, un’indiscrezione rilancia l’attenzione sui rapporti tra l’opinionista e l’ex parlamentare: tra le due, almeno secondo quanto riferito, non sarebbe arrivata alcuna riconciliazione.
Dallo scontro in studio al silenzio
La lite era esplosa durante un confronto che aveva coinvolto anche Gemma Galgani. I toni si erano alzati fino all’allontanamento di Tina Cipollari dallo studio, con Alessandra Mussolini che l’aveva raggiunta dietro le quinte. Un episodio che aveva acceso il dibattito tra gli spettatori del programma condotto da Maria De Filippi.
A distanza di tempo, il punto non sarebbe tanto ciò che è accaduto davanti alle telecamere, quanto quello che non sarebbe successo dopo: un chiarimento, una telefonata o anche soltanto un messaggio per ricucire il rapporto.
La rivelazione di Lorenzo Pugnaloni
A raccontare questo presunto retroscena è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha parlato di rapporti ancora freddi e di tensioni nel backstage. Secondo la sua ricostruzione, le protagoniste non si sarebbero cercate fuori dalla trasmissione.
«Anzi, è rimasto del gelo, nessun messaggio, non scorre buon sangue e c’è spesso tensione dietro le quinte».
Ci sarà un chiarimento?
Resta da vedere se Tina Cipollari e Alessandra Mussolini decideranno di affrontare apertamente la questione nelle prossime puntate di Uomini e Donne o se continueranno a mantenere le distanze.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Il gossip e la TV che segui, prima degli altriDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi Grande Fratello, Temptation Island o le altre storie che segui, le nostre notizie ti compaiono più in alto.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/11/20/tina-cipollari-e-alessandra-mussolini-ai-ferri-corti-il-retroscena-dopo-la-lite-furiosa-a-uomini-e-donne
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.