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La discussione tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini a Uomini e Donne potrebbe non essersi conclusa con l’uscita dallo studio. Dopo il confronto acceso mostrato nella puntata del dating show, un’indiscrezione rilancia l’attenzione sui rapporti tra l’opinionista e l’ex parlamentare: tra le due, almeno secondo quanto riferito, non sarebbe arrivata alcuna riconciliazione.

Dallo scontro in studio al silenzio

La lite era esplosa durante un confronto che aveva coinvolto anche Gemma Galgani. I toni si erano alzati fino all’allontanamento di Tina Cipollari dallo studio, con Alessandra Mussolini che l’aveva raggiunta dietro le quinte. Un episodio che aveva acceso il dibattito tra gli spettatori del programma condotto da Maria De Filippi.

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A distanza di tempo, il punto non sarebbe tanto ciò che è accaduto davanti alle telecamere, quanto quello che non sarebbe successo dopo: un chiarimento, una telefonata o anche soltanto un messaggio per ricucire il rapporto.

La rivelazione di Lorenzo Pugnaloni

A raccontare questo presunto retroscena è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha parlato di rapporti ancora freddi e di tensioni nel backstage. Secondo la sua ricostruzione, le protagoniste non si sarebbero cercate fuori dalla trasmissione.

«Anzi, è rimasto del gelo, nessun messaggio, non scorre buon sangue e c’è spesso tensione dietro le quinte».

Ci sarà un chiarimento?

Resta da vedere se Tina Cipollari e Alessandra Mussolini decideranno di affrontare apertamente la questione nelle prossime puntate di Uomini e Donne o se continueranno a mantenere le distanze.