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Uomini e Donne, Tina Cipollari esplode contro Alessandra Mussolini: lascia lo studio, poi lo scontro dietro le quinte
La discussione tra le due protagoniste degenera, costringendo Maria De Filippi a fare i conti con un momento di forte tensione.
Volano parole grosse a Uomini e Donne nella puntata di giovedì 19 novembre 2026. Protagoniste dell’acceso confronto sono Tina Cipollari e Alessandra Mussolini, che si scontrano davanti alle telecamere fino a quando l’opinionista, esasperata, annuncia di voler lasciare lo studio. Ma la discussione non si ferma: prosegue anche dietro le quinte.
La scintilla è Gemma: il botta e risposta
La tensione esplode durante una discussione che riguarda Gemma. Tina Cipollari si rivolge ad Alessandra Mussolini con toni durissimi: «Ogni volta che parlo di Gemma, tu ci metti il becco! E basta! Quello che dico io è la verità!».
Mussolini non arretra e rivendica il diritto di intervenire: «E a me non frega niente. Posso dire quello che penso oppure deve parlare solo lei?». Il confronto si fa sempre più acceso, mentre le due continuano a ribattere alle rispettive accuse.
Tina annuncia: «Sto per lasciare lo studio»
La situazione precipita quando Tina Cipollari, visibilmente contrariata, si rivolge alla conduttrice Maria De Filippi: «Maria, io sto per lasciare lo studio eh!». L’opinionista si alza e si allontana, ma Alessandra Mussolini la segue, alimentando ulteriormente il nervosismo.
«Non mi seguire. Adesso pure su questo mi deve ricopiare e dai! Questo è troppo», protesta Tina, infastidita dal fatto che l’altra protagonista continui a starle dietro.
La lite continua dietro le quinte
Neppure fuori dallo studio Tina riesce a ritrovare la calma. Rivolta a Mussolini, chiede di poter restare da sola: «E che stai pure qua adesso? Voglio stare un attimo da sola, non mi seguire».
Le telecamere mostrano poi un nuovo sfogo dell’opinionista, che torna a rivolgersi a Maria De Filippi: «Maria, guarda, io non ce la faccio più. Te lo dico eh».
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