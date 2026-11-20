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Le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne avevano già svelato la decisione di Giovanni Grazioso di abbandonare il trono. Oggi, venerdì 20 novembre, il pubblico di Canale 5 ha potuto ascoltare direttamente le sue motivazioni. Davanti a Maria De Filippi, il tronista ha spiegato perché ha scelto di interrompere un percorso che, come ha ricordato, sognava fin da bambino.

«Sono confuso, voglio stare da solo»

Nel suo intervento, Giovanni Grazioso ha descritto una fase difficile, che sembra incidere anche sulla quotidianità: «Faccio fatica anche ad andare a lavoro, sono confuso, voglio stare da solo, voglio ritrovare un po’ me stesso, anche perché io so che qua dentro non sono me stesso».

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Le scuse e il sogno coltivato fin da bambino

Rivolgendosi anche a Maria De Filippi, il giovane ha voluto chiedere scusa a chi lo aveva sostenuto: «Quindi volevo chiedere scusa innanzitutto a chi ha creduto in me, perché questo è stato un sogno che avevo da bambino, Maria, come ti ho detto il giorno della lettera».

La consapevolezza di poter rimpiangere questa occasione non è bastata a fargli cambiare idea: «Lo sto lasciando stare, sicuramente un giorno lo rimpiangerò, però al momento inutile che io mi devo fare un percorso in cui io so che non sono Giovanni».

La scelta di non mostrarsi diverso da sé

Alla base del ritiro c’è anche il timore di offrire al pubblico un’immagine che non lo rappresenta. «Non è giusto anche che le persone mi devono valutare per ciò che non sono io», ha aggiunto.

Per Giovanni Grazioso si chiude così l’esperienza sul trono di Uomini e Donne. Una decisione sofferta, spiegata senza nascondere le proprie fragilità e con la volontà dichiarata di dedicare del tempo a sé stesso.