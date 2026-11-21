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Momenti di paura nella Casa del Grande Fratello Vip per Guendalina Tavassi. Durante un gioco con gli altri concorrenti in cucina, l’influencer è caduta all’indietro, battendo violentemente la testa. Il dolore alla nuca e i disturbi avvertiti subito dopo l’impatto hanno spinto la produzione a disporre un trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso.

Secondo il racconto ricostruito dopo l’incidente, sul pavimento era presente dell’acqua. Giulia Provvedi, che si trovava a piedi nudi, sarebbe scivolata mentre Guendalina Tavassi le saltava in braccio, provocando la caduta.

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Gli accertamenti e le rassicurazioni della famiglia

Mentre la concorrente era in ospedale, la madre Emanuela Fuin ha tranquillizzato i fan attraverso i social: «Guendy sta bene, sono stati fatti tutti gli accertamenti, esami e tac, e sta ritornando nella casa del GF».

Anche il fidanzato Federico Perna, in contatto con la produzione, ha rassicurato il pubblico: «La situazione è assolutamente sotto controllo, ha preso sicuramente una bella botta, ma è forte».

Nella notte Guendalina Tavassi è rientrata nella Casa. Ha riferito che, dopo gli esami, i medici l’avevano rassicurata sulle sue condizioni, pur continuando ad avvertire dolore alla testa.

Il racconto di Guendalina: «Ho avuto paura di morire»

Il ritorno è stato accompagnato da un racconto carico di emozione. Ai coinquilini la concorrente ha spiegato di aver avvertito, immediatamente dopo il colpo, un formicolio alle mani e alle braccia, oltre a una forte sensazione di debolezza.

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«Mi sono detta: questo è morire, ecco cosa si prova a morire. Me la sono vista brutta», ha confessato, ricordando quei pochi secondi di grande spavento. Il pensiero è andato anche ai figli e alla possibilità che avessero assistito alla scena in televisione.

Alessandro Roncaccia ha raccontato di aver sentito il rumore dell’impatto e di essersi preoccupato. Andreas Muller e Giulia Provvedi hanno invece provato ad alleggerire la tensione con qualche battuta, una volta appurato che la compagna di avventura stesse meglio.

Il ritorno al Grande Fratello Vip

La concorrente ha infine ricordato con gratitudine l’assistenza ricevuta in ospedale, descrivendo medici e infermieri come molto gentili. Tra gli episodi raccontati ai compagni, anche l’incontro con un’anziana paziente che scherzava sulla propria età.

Lo spavento, dunque, è stato notevole, ma gli accertamenti riferiti dalla famiglia e dalla stessa Guendalina Tavassi hanno consentito il suo ritorno nel reality.