Cinque protagoniste nel salotto di Silvia Toffanin, tra confessioni, nuove esperienze televisive, musica e racconti personali.

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Nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, in onda oggi, sabato 21 novembre 2026, alle ore 16.30.

La puntata promette interviste, racconti personali e novità dal mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti più attesi ci sono Megan Ria, reduce dall'eliminazione dal Grande Fratello Vip, e Nesrin Cavadzade, l'attrice che interpreta la perfida Şahika nella soap turca Forbidden Fruit.

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Spazio anche a Madalina Ghenea, Filippa Lagerbäck e Tosca, protagoniste di percorsi artistici e personali molto diversi.

Megan Ria a Verissimo dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip

Grande attesa per l'arrivo di Megan Ria, la ballerina che ha recentemente concluso la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

La giovane artista, nata a Imola nel 2004 da padre salentino e madre cubana, ha costruito il proprio percorso professionale attorno alla passione per la danza.

Nel salotto di Silvia Toffanin ripercorrerà le emozioni vissute durante il reality, soffermandosi sull'esperienza televisiva appena terminata.

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Un'intervista che potrebbe offrire l'occasione per approfondire anche i rapporti costruiti all'interno della Casa e il modo in cui la ballerina ha vissuto il ritorno alla quotidianità.

Nesrin Cavadzade, la perfida Şahika di Forbidden Fruit

Tra gli ospiti della puntata anche Nesrin Cavadzade, volto amatissimo dal pubblico italiano grazie alla serie turca Forbidden Fruit.

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L'attrice interpreta Şahika, uno dei personaggi più controversi della soap, capace di conquistare l'attenzione degli spettatori attraverso intrighi e colpi di scena.

Nata a Baku, in Azerbaigian, e cresciuta in Turchia, Nesrin ha intrapreso una carriera che l'ha portata a lavorare nel cinema e nella televisione.

A Verissimo sarà l'occasione per conoscere meglio la donna dietro il personaggio e ripercorrere le tappe principali della sua carriera.

Filippa Lagerbäck presenta il libro La vita che c'è

Silvia Toffanin accoglierà anche Filippa Lagerbäck, volto storico di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio.

La conduttrice sarà protagonista di un'intervista dedicata al suo percorso personale e professionale, in occasione dell'uscita del libro La vita che c'è.

Un racconto che offrirà spazio alle esperienze e alle riflessioni maturate nel corso degli anni.

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Madalina Ghenea tra carriera e vita privata

Riflettori puntati anche su Madalina Ghenea, attrice e modella romena che ha conquistato notorietà internazionale.

Nel corso dell'intervista si parlerà del suo percorso nel mondo dello spettacolo, tra moda, cinema e televisione.

Per il pubblico di Verissimo sarà un'occasione per conoscere aspetti meno noti della sua esperienza artistica e personale.

Tosca, nuova musica e tour nei teatri italiani

La musica sarà rappresentata da Tosca, interprete dalla lunga carriera e dalla particolare sensibilità artistica.

La cantante presenterà il suo nuovo singolo e parlerà del prossimo tour nei teatri italiani.

Un appuntamento dedicato alla musica e ai progetti che la vedranno protagonista nei prossimi mesi.

Verissimo, quando e dove vedere la puntata

Verissimo andrà in onda oggi, sabato 21 novembre, dalle ore 16.30 su Canale 5, con la conduzione di Silvia Toffanin.

La puntata sarà disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le interviste e i contenuti del programma.

Il doppio appuntamento del weekend proseguirà domenica 22 novembre alle ore 15.45, con altri ospiti, tra cui Charles Spencer, fratello di Lady Diana, Valeria Marini e Alex Belli.