Un finale amaro e una strategia che non ha premiato la fiducia. La showgirl racconta la sua esperienza e promette nuovi retroscena

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Una finale che ha acceso le discussioni sui social e lasciato l’amaro in bocca a una parte degli spettatori. L’epilogo di The Traitors Italia ha premiato Daniele Gattano e Pasquale La Rocca, ma a conquistare la simpatia di molti telespettatori è stata Giulia Salemi, indicata da diversi commentatori come la vincitrice morale del reality. Al centro delle polemiche, la scelta dei due concorrenti di proseguire il gioco fino all’eliminazione di chi si fidava di loro.

Dalla Cerimonia delle Polveri all’ultimo confronto

Nella sesta e ultima puntata, i cinque concorrenti rimasti hanno affrontato la Cerimonia delle Polveri, decidendo di mettere al bando Biondo. Il gruppo si è così ridotto a quattro e sono emerse due posizioni contrapposte: Giulia Salemi e Jolanda Renga volevano chiudere la partita, mentre Daniele Gattano e Pasquale La Rocca insistevano per continuare.

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Di fronte ad Alessia Marcuzzi, le votazioni hanno prodotto uno stallo: Daniele e Pasquale hanno indicato Jolanda, mentre Giulia e Jolanda hanno scelto Daniele. Dopo due pareggi, Jolanda ha cambiato voto, puntando su Pasquale. Una mossa che ha finito per favorire la sua stessa eliminazione.

Rimasti in tre, Giulia ha nuovamente proposto di interrompere il gioco. Daniele e Pasquale, però, hanno preferito andare avanti e hanno votato contro di lei, convinti che potesse essere una Traditrice. È stato il colpo di scena decisivo della finale.

La reazione di Giulia Salemi: «Avrei dovuto fidarmi di Jolanda»

L’eliminazione ha provocato una reazione immediata della Salemi, amareggiata soprattutto per il comportamento di quelli che considerava alleati: «Me l’avete fatta, povera idiota che sono. Però siete proprio sleali. Che polla, avrei dovuto fidarmi di Jolanda».

Nel confessionale ha poi sintetizzato la lezione appresa durante il programma: «In questo gioco era meglio se stavo più attenta ai leali che ai traditori». Una frase che racconta il paradosso della sua esperienza: non sono stati soltanto i sospetti sui Traditori a metterla in difficoltà, ma anche le scelte degli altri concorrenti rimasti in gara.

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Il racconto nel podcast: «Un’esperienza traumatica»

Ospite del podcast NLFXM di Valentina Nappi, Giulia Salemi ha ripercorso la pressione psicologica vissuta durante le registrazioni: «The Traitors Italia è stata un’esperienza traumatica, molto tosta e totalizzante. Senza telefono sono tornata a pensare, tutto il giorno il mio cervello schiumava: dovevo capire le dinamiche, capire le varie accuse».

L’influencer ha spiegato di essersi presentata al programma con un atteggiamento diverso rispetto alle precedenti esperienze televisive, più lucido e diffidente. Eppure non sono mancate le delusioni: «Sono rancorosa e vendicativa! Ero nera!». Tra i concorrenti che avevano nutrito sospetti su di lei figurava anche Biondo.

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Sui social la rivincita della “vincitrice morale”

Dopo la messa in onda delle ultime puntate, Giulia Salemi ha commentato su X la risposta degli spettatori, sottolineando come il racconto televisivo avesse finalmente mostrato la sua capacità di leggere le dinamiche del gioco: «Finalmente queste due puntate mi hanno reso giustizia, sto parlando di The Traitors!».

Ha inoltre anticipato la volontà di condividere retroscena e appunti raccolti durante l’esperienza, rivendicando di aver intuito molto più di quanto alcuni telespettatori immaginassero: «In queste due puntate si capisce finalmente che non sono un’idiota, ma che avevo capito tutto quanto».

Il verdetto del gioco resta quello della finale, ma il dibattito online racconta un’altra sfida: quella tra strategia e lealtà. Ed è proprio su questo terreno che Giulia Salemi, pur senza montepremi, ha trovato la sua rivincita agli occhi di una parte del pubblico.