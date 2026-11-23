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Un rapporto che, a distanza di quasi cinque anni, continua a far discutere. Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 22 novembre, Alex Belli è tornato su uno dei capitoli più seguiti della sua esperienza al Grande Fratello Vip: l’intesa con Soleil Sorge, nata sotto gli occhi delle telecamere e diventata il fulcro di un lungo confronto televisivo con Delia Duran.

Alle domande di Silvia Toffanin, l’attore non ha preso le distanze da quanto vissuto nella Casa. Al contrario, ha descritto quel periodo come un’esperienza speciale, spiegando che oggi i rapporti con Soleil sono distesi e che anche Delia ha instaurato con lei un legame amichevole.

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«È stata una magia incredibile»: le parole su Soleil

“Siamo diventati amici ed è amica anche di Delia. È una persona stupenda, anche se ha i suoi contrasti. Non ti nascondo che in quel periodo è stata una magia incredibile perché da amici ci siamo uniti, anche scontrati, però ha un’anima stupenda e ovunque lei sia ci sentiamo ogni tanto”.

La «chimica» oltre l’amicizia e il ruolo di Delia Duran

Silvia Toffanin ha poi riportato la conversazione sulla domanda rimasta aperta per molti spettatori: Alex Belli si era davvero innamorato di Soleil Sorge? L’attore ha preferito richiamare il concetto di “chimica”, diventato il simbolo della loro storia televisiva.

“Più che perso la testa, quando parlavo di chimica era qualcosa che andava al di là dell’amicizia, al di là di voler stare insieme come fidanzati. Era veramente un qualcosa di unico che tutte le volte che rivedo le immagini le rivivo con piacere”.

Nel racconto non è mancato il riferimento a Delia Duran e alle difficoltà affrontate dalla coppia dopo l’esperienza televisiva. Secondo Belli, la compagna avrebbe compreso la particolare intensità delle relazioni che possono nascere in un contesto isolato come quello del reality.

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“Lei ha capito che all’interno di quella bolla molte volte si ha bisogno di trovare delle anime affini, delle persone con cui ‘matchare’, e noi eravamo semplicemente andati oltre”.

Il triangolo che segnò il Grande Fratello Vip 6

La vicenda risale alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, iniziata nel 2021 e conclusa nel 2022, con Alfonso Signorini alla conduzione. Alex Belli entrò nella Casa già legato a Delia Duran, ma la crescente vicinanza con Soleil Sorge trasformò la loro amicizia in uno degli argomenti centrali del programma.

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Tra abbracci, discussioni e dichiarazioni difficili da interpretare, la relazione tra i due alimentò settimane di confronti. Nel dicembre 2021 Belli venne squalificato per una violazione delle regole anti-Covid durante un incontro con Delia. Quest’ultima entrò poi nella Casa come concorrente nel gennaio 2022, mentre l’attore tornò brevemente nel programma il mese successivo.

Perché se ne parla ancora

La forza televisiva di quella storia sta forse proprio nella sua natura mai completamente definita. Non una coppia ufficiale nata davanti alle telecamere, ma un legame raccontato attraverso attrazione, amicizia, conflitti e la celebre “chimica artistica”.

Le nuove dichiarazioni a Verissimo non sciolgono definitivamente l’ambiguità che accompagnò quei mesi. Confermano, però, che per Alex Belli quell’esperienza conserva un significato importante e che oggi, almeno nel suo racconto, il passato non impedisce rapporti sereni con Soleil Sorge e Delia Duran.