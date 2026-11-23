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Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Alex Belli ha ripercorso la sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip, ormai vicino alla conclusione. L’attore ha raccontato le emozioni vissute nella Casa, soffermandosi sull’inaspettata eliminazione e sulle difficoltà riscontrate nel rapporto con alcuni concorrenti.

Non sono mancati riferimenti alla sua vita privata, dalla nuova quotidianità da papà del piccolo Gabriel al legame con Delia Duran, passando per il rapporto con Marina La Rosa e il ricordo della particolare intesa nata anni fa con Soleil Sorge.

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Alex Belli e l’eliminazione dal Grande Fratello Vip

Parlando della sua partecipazione al reality, Alex Belli ha spiegato di aver affrontato questa seconda avventura senza rinunciare alla propria personalità, compresi quegli atteggiamenti teatrali che spesso lo hanno portato al centro delle dinamiche della Casa.

«Ho vissuto tutte le mie sfaccettature, tutti i miei modi, anche un po’ teatrali. Io preparato? Nei reality bisogna cavalcare l’accadimento. Mi sono divertito tantissimo», ha raccontato l’attore.

Anche l’eliminazione, arrivata in maniera inattesa, è stata accolta con il suo consueto spirito da uomo di spettacolo: «L’uscita per me è stato un colpo di scena e, come tutti i colpi di scena, a me piacciono!».

Le critiche ai concorrenti: «Molti non avevano voglia di imparare»

Nonostante il bilancio positivo della sua esperienza, Alex Belli ha espresso alcune perplessità sull’atteggiamento degli altri protagonisti del Grande Fratello Vip. Interrogato sul principale problema di questa edizione, l’attore ha risposto senza esitazioni: «Il fatto che molti non avessero voglia di imparare».

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Marina La Rosa e quel rapporto tra amicizia e rivalità

Un altro argomento affrontato durante l’intervista è stato il legame con Marina La Rosa, con la quale Alex Belli ha condiviso momenti di confronto, discussioni e complicità all’interno della Casa.

«Tra noi c’è questo rapporto nemici-amici che adoro», ha spiegato, sottolineando soprattutto l’intesa intellettuale nata tra loro.

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L’attore ha raccontato di aver trascorso molto tempo a parlare con Marina La Rosa, anche quando le rispettive opinioni erano profondamente diverse. A unirli, secondo il suo racconto, sarebbe stata soprattutto la capacità di confrontarsi su numerosi argomenti.

«Non c’era una chimica artistica, ma una chimica linguistica», ha precisato, distinguendo così questo rapporto da altre esperienze vissute nel reality.

Soleil Sorge, un legame speciale che continua ancora oggi

Il discorso si è poi spostato inevitabilmente su Soleil Sorge, protagonista insieme ad Alex Belli di una delle vicende più discusse delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip.

L’attore ha chiarito che il rapporto con Marina La Rosa non può essere paragonato a quello vissuto con l’ex coinquilina: «Marina non è Soleil, sono molto distanti. Non era un rapporto simile a quello con Soleil, che adoro», ha affermato.

Nonostante il tempo trascorso e le polemiche che avevano accompagnato la loro vicinanza, Belli ha confermato che tra lui e Soleil Sorge è rimasto un rapporto di amicizia. «Oggi siamo amici ed è diventata amica anche di Delia, ci incontriamo a volte per caso», ha raccontato.

Ripensando a quella particolare intesa, l’attore ha aggiunto: «Era qualcosa che andava al di là dell’amicizia, al di là del voler stare insieme come fidanzati. Era veramente qualcosa di unico».

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Il perdono di Delia Duran dopo la sofferenza

Uno dei passaggi più personali dell’intervista ha riguardato Delia Duran, che durante la precedente esperienza televisiva del compagno aveva vissuto momenti difficili proprio a causa del suo avvicinamento a Soleil Sorge.

Alex Belli ha riconosciuto la sofferenza provocata alla compagna, spiegando come i due siano riusciti a superare quella fase delicata. «Delia mi ha perdonato, anche se è stata molto male», ha ammesso.

L’attore ha poi cercato di spiegare il particolare contesto emotivo che si crea all’interno di un reality, dove la convivenza continua e l’isolamento dal mondo esterno possono amplificare sentimenti e relazioni. «Ha capito che all’interno di quella bolla, di quel programma, molte volte si ha bisogno di trovare delle anime affini. Noi eravamo semplicemente andati oltre», ha concluso.