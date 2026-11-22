La nascita del piccolo Gabriel ha cambiato la vita della coppia, che si racconta tra nuove emozioni, felicità e progetti per il futuro

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Un nuovo capitolo, lontano dalle tensioni televisive e interamente dedicato alla famiglia. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Alex Belli è tornato davanti alle telecamere di Verissimo insieme a Delia Duran per presentare il piccolo Gabriel, nato nel marzo 2026. Un momento particolarmente emozionante per i due, che hanno raccontato come l’arrivo del bambino abbia trasformato le loro giornate e le loro priorità.

Gabriel al centro di tutto

«L’arrivo di Gabriel ha cambiato tutto. La nostra priorità è lui. Ci regala ogni giorno emozioni nuove», ha raccontato Delia Duran, 38 anni, descrivendo una maternità a lungo desiderata. La modella e attrice venezuelana non ha nascosto la felicità per una famiglia che oggi sente finalmente completa: «Sono felicissima di essere finalmente mamma e di aver costruito questa bellissima famiglia».

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Anche Alex Belli, 43 anni, ha parlato del cambiamento vissuto da quando è diventato padre. «Questo bambino favoloso tira giù tutte le sovrastrutture, tutte le maschere», ha spiegato. Parole che restituiscono l’immagine di un uomo alle prese con una dimensione più intima, diversa da quella del personaggio televisivo spesso al centro del dibattito.

Una storia d’amore sotto i riflettori

Il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran è stato negli anni molto esposto mediaticamente. La loro relazione, seguita con curiosità dal pubblico, è finita più volte al centro dell’attenzione soprattutto durante le esperienze dell’attore nella casa del Grande Fratello Vip, quando dinamiche sentimentali e confronti televisivi hanno alimentato discussioni e commenti.

Al di là della dimensione del reality, i due hanno continuato a raccontare il desiderio di costruire un futuro insieme. Dopo le promesse scambiate nel 2021, la nascita di Gabriel rappresenta oggi una tappa decisiva del loro percorso: non più soltanto una coppia molto conosciuta dal pubblico, ma due genitori impegnati a trovare un nuovo equilibrio nella quotidianità.

Il matrimonio in chiesa e il sogno di una bambina

Nel salotto di Verissimo c’è stato spazio anche per i progetti futuri. Alex Belli e Delia Duran hanno confermato l’intenzione di celebrare il matrimonio religioso: «Ci sposeremo in chiesa, magari a Venezia. Faremo una festa con tutti i parenti anche dal Venezuela». Una celebrazione che, nelle loro intenzioni, dovrebbe riunire le rispettive famiglie e dare un ulteriore significato alla loro unione.

E non è escluso che Gabriel possa avere presto un fratellino o una sorellina. Delia Duran, che in passato aveva parlato delle difficoltà affrontate nel percorso verso la maternità, ha espresso il desiderio di allargare ancora la famiglia: «Sarei super felice, mi piacerebbe una femminuccia».