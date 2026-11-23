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Il passato sentimentale, gli affetti più cari e le ferite lasciate dal calcio. Francesco Totti si racconta senza sottrarsi alle domande di Francesca Fagnani nella nuova stagione di Belve, al via martedì 24 novembre in prima serata su Rai 2. Un’intervista che alterna passaggi dolorosi, riflessioni personali e momenti di ironia.

La separazione da Ilary Blasi e il peso del tradimento

Uno dei passaggi più attesi riguarda la fine del matrimonio con Ilary Blasi. La conduttrice riprende una dichiarazione rilasciata in passato dalla stessa Blasi, secondo cui la coppia non avrebbe superato un tradimento, e chiede all’ex numero dieci se quelle parole si siano rivelate vere.

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«È successo. Non riesco a perdonare»

Una risposta breve, ma netta, che riporta al centro dell’intervista la rottura di una delle coppie più conosciute dello spettacolo italiano. Nel racconto trova spazio anche la nuova relazione di Totti con Noemi Bocchi, all’interno di un bilancio che intreccia vita privata e cambiamenti personali.

«Hanno mangiato in tanti»: l’amarezza verso le persone vicine

Non soltanto il matrimonio. Francesca Fagnani domanda a Totti se, negli anni di maggiore popolarità, qualcuno abbia approfittato della sua posizione. La risposta lascia emergere una delusione che coinvolge anche la cerchia più stretta.

«Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti. Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei».

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Parole che restituiscono il lato meno visibile della notorietà: rapporti che cambiano, fiducia incrinata e consapevolezze maturate soltanto a distanza di anni.

Le lacrime per il padre e il rimpianto che riguarda i figli

Il momento più intimo arriva quando Francesco Totti ricorda il padre scomparso. L’ex calciatore si commuove parlando di un affetto che non è riuscito a esprimere come avrebbe voluto.

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«Non gli ho mai detto ti voglio bene»

Poi ammette, con parole dure verso se stesso, quanto pesino oggi i gesti mancati: «Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio».

È una confessione che sposta il racconto oltre la dimensione del personaggio pubblico e mette in primo piano la difficoltà di manifestare i sentimenti anche nei legami familiari più importanti.

L’addio alla Roma e la richiesta di maggiore rispetto

Nell’intervista c’è spazio anche per la carriera e per la conclusione del lungo rapporto con la Roma. Ripensando agli ultimi mesi vissuti nel club, Totti non nasconde l’amarezza per il trattamento ricevuto.

«Avrei preferito che la società mi rispettasse di più».

Un giudizio che riapre il capitolo delicato dell’uscita di scena di un calciatore diventato simbolo della squadra e della città.

L’ironia di Totti sullo sgabello di Belve

Accanto alle confessioni più intense non mancano le parentesi leggere. Fagnani mette alla prova l’ospite anche con gli acronimi SPQR e LGBTQIA+, dando spazio al suo lato più spontaneo e ironico. Tra sorrisi e ammissioni, il ritratto televisivo dell’ex capitano si costruisce così attraverso contrasti: la fama e le delusioni, gli amori e i rimpianti, il calcio e la famiglia.