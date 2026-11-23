Dopo 14 giorni di stimolazione e 19 iniezioni, l’ex tronista svela l’esito del primo intervento e annuncia di volerci riprovare

Pubblicità

Ha scelto di condividere un’esperienza profondamente personale, senza nascondere la paura, la fatica e la delusione. Nilufar Addati, conosciuta dal pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne, ha raccontato sui social il primo ciclo di crioconservazione degli ovuli, un percorso intrapreso per cercare di preservare le proprie possibilità riproduttive in vista del futuro.

Il primo prelievo e i risultati

Dopo due settimane di stimolazione ovarica e 19 iniezioni, l’ex tronista si è sottoposta al prelievo degli ovociti. Il bilancio comunicato ai follower è di tre ovuli ritenuti idonei e quattro che non hanno raggiunto le condizioni necessarie, nonostante un ulteriore tentativo di maturazione nelle 24 ore successive.

Pubblicità

Pubblicità

«Fisicamente molto bene, più che il corpo mi fa un po’ male il cuore», ha confidato, spiegando quanto sia difficile accettare i limiti del proprio organismo senza rinunciare a ciò che desidera.

Non intende però fermarsi: ha annunciato un nuovo ciclo di stimolazione a distanza di pochi giorni, seguito, se tutto procederà come previsto, da un altro prelievo.

«Diventare mamma è il mio desiderio più grande»

Nelle parole di Nilufar Addati emerge soprattutto il peso emotivo di un progetto di maternità che sente centrale nella propria vita. L’influencer ha raccontato di sentirsi a tratti sola e fragile, pur essendo circondata da persone che le vogliono bene.

«Immaginare di non diventare l’unica cosa che ho sempre desiderato essere, una mamma, mi spezza il cuore», ha scritto, aggiungendo di sentirsi, nello stesso tempo, anche «forte, grande e potente».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Ha fatto riferimento anche a proprie patologie, senza che questo racconto consenta di trarre conclusioni cliniche sulla sua fertilità o sulle probabilità di una futura gravidanza.

Il messaggio alle donne e le reazioni sui social

La decisione di rendere pubblico il percorso ha suscitato reazioni contrastanti: accanto a numerosi messaggi di sostegno, sono arrivate anche critiche. Nilufar Addati ha ribadito di voler offrire informazioni e vicinanza a chi affronta dubbi simili, senza pretendere che la maternità rappresenti un desiderio universale.

Pubblicità

«Non permettete mai alla paura di portarvi via i vostri sogni», è il messaggio rivolto alle donne che la seguono. E ancora: «Scegliere deliberatamente cosa fare del proprio corpo e per il proprio futuro è l’atto di libertà più ribelle che ci sia».

La crioconservazione degli ovociti prevede generalmente stimolazione ovarica, prelievo e congelamento delle cellule uovo. Può ampliare le opzioni riproduttive future, ma non garantisce una gravidanza: gli esiti dipendono da diversi fattori individuali.

Un nuovo tentativo, senza nascondere le emozioni

Nel ringraziare il personale sanitario che l’ha accompagnata, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha descritto con meraviglia la possibilità di conservare gli ovociti. Il suo racconto resta quello di un percorso ancora aperto: alla delusione per i risultati del primo tentativo si affiancano la determinazione a proseguire e la speranza di realizzare, un giorno, il desiderio di maternità.