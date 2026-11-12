Nilufar Addati in lacrime per la crioconservazione degli ovuli: «Mi aspettavo di meglio»

L’ex tronista di Uomini e Donne si sfoga sui social dopo una visita di controllo: i risultati della stimolazione ovarica alimentano timori e incertezze sul futuro

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Un percorso intrapreso con la speranza di preservare la possibilità di diventare madre, ma accompagnato da preoccupazioni e momenti di sconforto. Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a parlare sui social della crioconservazione degli ovociti, raccontando le difficoltà incontrate durante la stimolazione ovarica e le emozioni vissute dopo una visita di controllo.

La scelta di congelare gli ovuli e le critiche sui social

L’influencer aveva già reso pubblica la decisione di sottoporsi alla procedura, spiegando di averla presa alla luce della propria situazione medica. Una scelta personale che ha suscitato anche commenti critici, ai quali aveva risposto chiarendo le ragioni del suo percorso.

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La crioconservazione degli ovociti prevede, in genere, una fase di stimolazione ovarica, il prelievo degli ovuli e il loro congelamento. Può offrire una possibilità riproduttiva futura, senza tuttavia garantire una gravidanza.

Il primo controllo: «Rabbia e paura»

In un aggiornamento pubblicato su Instagram, Nilufar Addati ha spiegato di aver iniziato le stimolazioni il 6 novembre e di aver affrontato la prima visita di controllo. Sul piano fisico, ha riferito sintomi per ora contenuti: gonfiore, stanchezza, qualche dolore e una lieve nausea.

«Non lo so cosa proverò alla fine di questo primo ciclo, ora so solo che se dovessi dare un nome alle sensazioni che ho addosso le parole che userei sarebbero due e solo due: rabbia e paura».

A pesare soprattutto è il timore che il numero di ovociti recuperabili sia molto basso, nonostante gli sforzi e le cure affrontate.

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«Rabbia perché quest’ingiustizia io non la volevo e paura perché l’idea di riuscire a prelevare così pochi ovociti mi spaventa terribilmente».

La conta dei follicoli e la delusione

L’ex protagonista del dating show ha poi raccontato gli esiti della valutazione ecografica. Secondo quanto riferito, un ovaio non avrebbe mostrato follicoli utili alla conta, mentre nell’altro ne sarebbero stati osservati due ben visibili e un terzo più piccolo. Si tratta di elementi che i medici utilizzano, insieme ad altri parametri, per valutare la risposta alla stimolazione; non consentono da soli di stabilire con certezza quanti ovociti saranno prelevati.

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«Oggi non sono proprio al top dell’umore, la visita non è andata benissimo [...] forse avevo aspettative un po’ più alte».

Nilufar Addati ha ammesso di essere rimasta scossa dalla prospettiva di recuperare soltanto pochi ovociti.

«L’idea di riuscire a prelevare 2-3 ovuli a 28 anni, aspettavo un po’ di meglio».

Il prelievo previsto nei prossimi giorni

Il prelievo degli ovociti, chiamato anche pick-up, è previsto per la settimana successiva all’aggiornamento, ma la data esatta dipenderà dall’andamento dei controlli. Nonostante la giornata difficile, l’influencer ha rassicurato chi la segue, precisando di stare complessivamente bene e ringraziando per i messaggi di sostegno.

«Quello di questa mattina è stato il mio primo vero momento di sconforto durante questo percorso [...] Va bene così, un passetto alla volta».