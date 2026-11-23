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Dopo anni di silenzio, Salvatore Di Carlo torna a parlare della fine del matrimonio con Teresa Cilia. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha risposto alle domande dei follower su Instagram, contestando le voci di un presunto tradimento e annunciando di voler raccontare la propria versione di quanto accaduto.

La storia tra i due era nata davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi: dopo la scelta dell’ex tronista, la relazione era proseguita lontano dagli studi televisivi fino al matrimonio. L’unione si è poi conclusa dopo circa sei anni. Oggi entrambi hanno intrapreso nuove strade: Teresa Cilia si dedica alla propria attività lavorativa, mentre Salvatore Di Carlo è diventato padre di un bambino insieme a Vittoria Egidi, già volto di Temptation Island.

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La smentita sul presunto tradimento

Uno dei passaggi più netti delle risposte pubblicate sui social riguarda le ragioni della rottura. Di Carlo nega di aver tradito l’ex moglie e sostiene che dietro la separazione ci siano aspetti non ancora raccontati pubblicamente.

«Lei ha detto che la tradivo. Io non l’ho tradita. Forse avrei dovuto rispondere allora, ma in quel momento non me la sentivo. Comunque sapevo che non era questa la motivazione».

L’ex corteggiatore aggiunge che, a suo giudizio, la vicenda sarebbe stata interpretata in modo incompleto e lascia intendere di voler chiarire in futuro quanto vissuto. Si tratta, al momento, della sua ricostruzione personale.

Il racconto annunciato e poi rinviato

Di Carlo rivela anche di aver preso accordi con una redazione per raccontare la propria versione dei fatti, ma che il progetto sarebbe saltato proprio negli ultimi giorni.

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«Avevo un accordo con una redazione per raccontare quello che è realmente successo, però proprio in questi giorni è saltato tutto, nel momento in cui troverò le condizioni adeguate lo farò».

E a chi gli chiede perché abbia deciso di affrontare l’argomento soltanto adesso risponde: «Ci sono cose delicate che avrei raccontato quando mi fossi sentito pronto. Ci ho messo anni, sì. E dopo quello che ho passato, il momento per parlarne lo scelgo io».

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Le parole su Teresa e le dirette social

Nelle risposte ai follower non manca un riferimento al passato sentimentale. Salvatore Di Carlo respinge l’idea di provare ancora nostalgia per Teresa Cilia, ma afferma di ricordare le difficoltà affrontate dopo la separazione.

«Se ripenso a Teresa, è perché so quanto mi è costato ricominciare da zero. Di lei non ho nostalgia. Di quello che ho perso, ho memoria».

L’ex corteggiatore racconta inoltre di aver ricevuto da altre persone alcuni video delle dirette TikTok dell’ex moglie, durante le quali, a suo dire, sarebbe stato menzionato il suo nome mentre venivano promossi dei prodotti.

«Che si parlasse di me, ci sta. Ma sentire il mio nome tra un prodotto e l’altro mi ha fatto sentire usato. [...] A me, quella scena, ha ricordato Wanna Marchi».

Parole dure, che rappresentano il punto di vista di Di Carlo. Nel materiale disponibile non figura una replica di Teresa Cilia a queste ultime dichiarazioni.

La nuova vita accanto a Vittoria Egidi

Al di là delle tensioni legate al passato, Salvatore Di Carlo conclude le risposte con un riferimento alla sua vita attuale e alla famiglia costruita con Vittoria Egidi.c«E sì, oggi sono molto felice con la mamma di mio figlio».