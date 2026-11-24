A distanza di settimane dal puzza gate, lo stilista torna sulla polemica e racconta il clima che si respira dietro le quinte del dance show

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Non accenna a placarsi la tensione tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Dopo lo scontro scoppiato durante la settima puntata del dance show di Rai 1, i due giurati sembrano aver scelto strade diverse: mentre la conduttrice ha cambiato posto al banco della giuria, lo stilista è tornato sulla vicenda in un’intervista al settimanale DiPiù.

Le scuse di Mariotto e il caso del profumo

All’origine della polemica, il gesto di Guillermo Mariotto che, durante i commenti all’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, aveva spruzzato del profumo esclamando: «C’è puzza!». Una scena che aveva provocato la reazione di Barbara D’Urso, arrivata a chiedere l’intervento di Milly Carlucci.

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Nell’intervista, lo stilista ha sostenuto di aver chiesto scusa più volte alla collega, ribadendo che il gesto non era rivolto a lei. Ha spiegato di avvertire da tempo un cattivo odore che attribuisce alla presenza di topi. Una circostanza sulla quale anche Fanpage.it ha riportato segnalazioni relative agli studi Rai di Saxa Rubra.

Il nuovo affondo contro Barbara D’Urso

A tenere banco, però, sono soprattutto le dichiarazioni di Guillermo Mariotto sui rapporti dietro le quinte. Secondo il giurato, l’ex conduttrice Mediaset non avrebbe instaurato un legame con gli altri componenti del gruppo.

«Appena si spengono le telecamere, se ne va con tutto il codazzo del suo entourage. Guardi che lei, a Ballando con le Stelle, non ha legato con nessuno. Arriva, si fa fare i video dai suoi assistenti, si siede in giuria, fa lo show e se ne va», ha dichiarato al settimanale.

Lo stilista ha poi aggiunto: «È lei la prima a non volere avere a che fare con noi, con il suo atteggiamento. Lei va per la sua strada e io per la mia». Si tratta della versione di Guillermo Mariotto, mentre resta da capire se Barbara D’Urso deciderà di replicare alle nuove dichiarazioni.