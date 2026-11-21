La conduttrice svela sui social una novità della prossima puntata e racconta come ha accolto la scelta di Milly Carlucci

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Cambio di postazione in vista per Barbara D’Urso nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, in onda questa sera, sabato 21 novembre. Ad anticipare la novità è stata la stessa concorrente, attraverso un video pubblicato venerdì sul suo canale YouTube. Una decisione che arriva dopo le tensioni della scorsa settimana con Guillermo Mariotto e che promette di modificare gli equilibri davanti al tavolo della giuria.

La nuova posizione accanto a Carolyn e Zazzaroni

Nel consueto appuntamento social dedicato alle anticipazioni della puntata, Barbara D’Urso ha prima incuriosito i follower annunciando due possibili outfit. Poi ha affrontato direttamente la questione del cambio di posto, precisando di non averlo richiesto.

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«Io non avrei mai chiesto a Milly di cambiare posto. Nel momento in cui mi viene data una postazione, io vado avanti a qualunque costo, come un soldato, fino alla fine. Ma lei e gli autori hanno pensato che fosse l’idea migliore e io sono molto felice».

La nuova collocazione, secondo quanto raccontato dalla conduttrice, la porterà vicino a Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni. Su Carolyn, in particolare, ha espresso affetto e il desiderio di riabbracciarla dopo il dispiacere manifestato nella puntata precedente.

La battuta ad Alberto Matano

Nel video non è mancato un momento leggero. Barbara D’Urso ha scherzato sulla capigliatura di Ivan Zazzaroni, immaginando persino di scompigliargli i capelli in diretta. Poi ha rivolto una battuta ad Alberto Matano, che nella scorsa puntata aveva proposto di rivedere la disposizione dei posti.

«Caro Alberto Matano, tu sei stato molto generoso e quindi vai là e a questo punto sono fatti tuoi!».

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Dopo le polemiche con Mariotto, si cerca la distensione

L’ipotesi di un cambio era emersa durante il confronto acceso tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto nella puntata precedente. Le successive polemiche hanno alimentato il dibattito televisivo e sui social per tutta la settimana.

La scelta della produzione sembra puntare a un clima più disteso, senza però cancellare le divergenze emerse. Sarà la diretta di questa sera a mostrare se la nuova disposizione basterà ad abbassare la tensione tra i protagonisti di Ballando con le Stelle.