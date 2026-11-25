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Nuovo stop per Ornella Muti a Ballando con le Stelle. L’attrice deve fare i conti con una broncopolmonite che potrebbe compromettere la sua partecipazione alla nona puntata del dancing show di Rai 1, in programma sabato 28 novembre. A rivelare le proprie condizioni di salute è stata la stessa concorrente durante un collegamento con Milly Carlucci a Ballando Segreto.

Ornella Muti racconta le sue condizioni

«Non sto bene, non credo di potermi allenare proprio», ha spiegato l’attrice, raccontando anche le difficoltà respiratorie: «L’ultima presa mi ha compresso la cassa toracica, ho un filo d’aria che mi passa, ho la broncopolmonite, mi è stato sconsigliato di muovermi».

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Per la concorrente si tratta dell’ennesimo ostacolo in un percorso già segnato da un infortunio alla spalla e da un problema alla lingua. Durante la precedente puntata, inoltre, l’attrice aveva manifestato una forte tosse, riuscendo comunque a portare a termine la sua esibizione.

Milly Carlucci non esclude il ritorno in pista

La conduttrice ha invitato la concorrente a riposare, rinviando ogni decisione sulle sorti della sua partecipazione al programma. «Propongo due giorni di assoluto riposo, viviamo alla giornata e vediamo cosa riusciamo a fare sabato. Monitoriamo ora per ora cosa succede», ha dichiarato Milly Carlucci.

La possibilità del ripescaggio

Al momento non è stato annunciato alcun ritiro ufficiale. Resta da capire se le condizioni dell’attrice consentiranno una nuova esibizione, eventualmente ridotta, sempre nel rispetto delle indicazioni mediche. Si tratta, tuttavia, soltanto di un’ipotesi non confermata dalla produzione.

Un’ulteriore opportunità potrebbe essere rappresentata dal ripescaggio, previsto nella decima puntata, qualora l’attrice dovesse essere eliminata e le sue condizioni le permettessero di tornare in gara. La priorità, in ogni caso, resta la salute della concorrente.