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Un nuovo capitolo si aggiunge alle indiscrezioni sulla crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, sarebbe arrivata al capolinea e, secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, l’ex velino avrebbe già iniziato a frequentare un’altra donna. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

La nuova indiscrezione di Parpiglia

A rilanciare il gossip è stato il giornalista attraverso la sua newsletter: «Dopo aver raccontato qui la rottura e i motivi che hanno spinto Giulia Salemi a chiudere la storia con Pierpaolo Pretelli, lui ha una nuova frequentazione che custodisce segretamente. Per ora… Ma restate connessi…».

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Secondo le precedenti ricostruzioni di Gabriele Parpiglia, Pierpaolo Pretelli avrebbe anche tentato di recuperare il rapporto con la compagna, senza riuscirci. Non sono emersi, invece, dettagli sull’identità della donna che starebbe frequentando.

Le parole di Giulia Salemi

A mantenere vivo l’interesse dei fan sono anche le recenti dichiarazioni di Giulia Salemi, che in un’intervista a Vanity Fair ha affermato: «Ho imparato a bastarmi da sola». Parole che, pur alimentando le interpretazioni sulla presunta crisi, non rappresentano una conferma della separazione.

Dal Grande Fratello Vip alla nascita di Kian

Il legame tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli risale alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, trasmessa tra il 2020 e il 2021. La relazione, proseguita lontano dalla Casa, ha conquistato migliaia di fan, conosciuti come i Prelemi. Negli anni la coppia ha condiviso numerosi momenti della propria vita privata, fino alla nascita del figlio Kian.

Ora l’attenzione si concentra sul futuro della coppia. In attesa di eventuali dichiarazioni dei protagonisti, tanto la presunta rottura quanto la nuova frequentazione restano indiscrezioni.