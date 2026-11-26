La sostituzione della diretta con BellaMix ha alimentato le indiscrezioni su presunti malumori all'interno del programma di Rai 2

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Dopo un giorno di assenza dal piccolo schermo, Pierluigi Diaco è atteso nuovamente alla guida di BellaMà. Stando a quanto rivelato da Magazine Libero, il conduttore dovrebbe tornare in diretta oggi, giovedì 26 novembre, su Rai 2, dopo l’improvviso cambio di programmazione di ieri. Una pausa inattesa che ha riportato l’attenzione sulle dinamiche interne alla trasmissione, già al centro di polemiche nelle scorse settimane.

BellaMà, perché è saltata la diretta di mercoledì

Mercoledì 25 novembre il pubblico non ha assistito al consueto appuntamento in diretta. Al suo posto è andato in onda BellaMix, un montaggio di contenuti tratti dalle precedenti puntate del programma. Una variazione che ha interrotto la normale programmazione pomeridiana della seconda rete.

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Tra le spiegazioni circolate nelle ore successive figura una possibile indisposizione di Pierluigi Diaco. Non sono stati però chiariti i dettagli del malessere riferito, né le circostanze che avrebbero reso necessario il ricorso alle repliche. Il ritorno previsto per oggi dovrebbe comunque consentire alla trasmissione di riprendere la sua normale programmazione.

Le indiscrezioni sui rapporti con gli autori

A tenere banco, nel frattempo, sono le voci riguardanti il clima dietro le quinte di BellaMà. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, il presentatore avrebbe rivolto un duro rimprovero al personale impegnato nella realizzazione del programma, coinvolgendo anche gli autori.

Le nuove indiscrezioni arrivano a poche settimane da un altro episodio che aveva acceso i riflettori sul conduttore: quello dell’intervista ad Alberto Ravagnani, cui era seguito un richiamo pubblico da parte di Milly Carlucci.

Diaco torna in diretta: chiarirà i motivi dello stop?

L’attenzione si sposta ora sulla puntata di oggi. Resta da capire se Pierluigi Diaco sceglierà di spiegare ai telespettatori le ragioni della sua assenza o se riprenderà la conduzione senza soffermarsi sulla mancata diretta di mercoledì. Il suo ritorno rappresenta il primo appuntamento con il pubblico dopo l’improvvisa variazione del palinsesto.