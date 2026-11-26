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Pechino Express 2027, svelati i tre nuovi inviati: c'è anche Chanel Totti
Dieci coppie in viaggio tra Cile, Argentina e Brasile per la nuova edizione del reality, in onda nella primavera del 2027
La nuova edizione di Pechino Express inizia a prendere forma. Sono già partite le registrazioni del reality itinerante, che tornerà sul piccolo schermo nella primavera del 2027 con dieci coppie pronte a mettersi alla prova lungo un nuovo itinerario in Sud America.
Al timone del programma ci sarà ancora una volta Costantino Della Gherardesca, mentre emergono le prime indiscrezioni sui personaggi che lo affiancheranno nel corso dell’avventura.
Pechino Express 2027, chi sono i tre inviati
Secondo quanto anticipato da Fanpage.it, saranno Francesco Paolantoni, Guido Meda e Chanel Totti a ricoprire il ruolo di inviati della prossima edizione del reality. Tre volti già conosciuti dal pubblico del programma, chiamati questa volta ad accompagnare i concorrenti durante le diverse tappe del viaggio.
La nuova stagione attraverserà Cile, Argentina e Brasile, lungo un percorso che collegherà l’Oceano Pacifico all’Oceano Atlantico.
Il ritorno di Francesco Paolantoni e Guido Meda
Per Francesco Paolantoni si tratta di un ritorno a Pechino Express dopo l’esperienza vissuta da concorrente al fianco dell’amico e collega Biagio Izzo nella precedente edizione.
Anche Guido Meda conosce bene le dinamiche del reality. Il giornalista e telecronista sportivo aveva già ricoperto il ruolo di inviato nel 2026, accompagnando i viaggiatori in Giappone nelle ultime due puntate della stagione.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Chanel Totti torna dopo la vittoria
Tra le novità più attese figura Chanel Totti. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo aver conquistato la vittoria nella precedente edizione insieme a Jo Squillo, sarebbe pronta a vivere una nuova esperienza televisiva.
Questa volta, però, non sarà chiamata a gareggiare per la vittoria, ma a vestire i panni dell’inviata. Un ruolo inedito per la giovane, che ritroverebbe così il programma a pochi mesi dal suo trionfo.
Le indiscrezioni sui tre inviati attendono ora la conferma ufficiale della produzione.
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