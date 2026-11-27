Dopo cinque mesi di astinenza, l’attore affronta un momento difficile con il sostegno del padre e dell’inviato Stefano Corti

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Le lacrime in pronto soccorso, la paura e un padre che gli resta accanto. Sono le immagini più toccanti del servizio che Le Iene hanno dedicato ad Artem Tkachuk nella puntata di giovedì 26 novembre. L’attore, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato “Pino ’o pazzo” nella serie Mare Fuori, ha raccontato a Stefano Corti la sua battaglia contro la dipendenza dall’alcol.

L’inviato ha ripercorso con lui un anno difficile, segnato dai tentativi di lasciarsi alle spalle la dipendenza e da una ricaduta che lo ha portato a confrontarsi nuovamente con le proprie fragilità.

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La ricaduta dopo cinque mesi di astinenza

Per cinque mesi l’attore era riuscito a non bere. Poi il ritorno all’alcol, al quale, secondo quanto raccontato nel servizio, aveva affidato il tentativo di colmare un senso di vuoto interiore. Una sofferenza personale che emerge nel corso del racconto televisivo, lontano dal personaggio che lo ha reso popolare.

È in ospedale che Artem Tkachuk manifesta apertamente la sua paura. Al suo fianco c’è il padre, una presenza importante in un momento in cui affrontare da solo la situazione appare particolarmente difficile.

Il sostegno del padre e la scelta del ricovero

Il servizio di Stefano Corti documenta anche il passaggio decisivo della vicenda: con il sostegno del genitore, dela fidanzata e dell’inviato de Le Iene, l’attore accetta di entrare in una struttura specializzata nella cura delle dipendenze.

La decisione rappresenta l’inizio di un nuovo percorso, il cui esito non può essere dato per scontato. Dopo la ricaduta, la priorità è affidarsi alle cure e affrontare le difficoltà emerse durante l’ultimo anno.

Per il giovane interprete di Mare Fuori si apre così un capitolo diverso, lontano dalle telecamere: quello della cura e della possibilità di ritrovare il proprio equilibrio.