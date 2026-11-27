Pubblicità

Il futuro di Ornella Muti a Ballando con le Stelle resta in bilico. A poche ore dalla puntata di sabato 28 novembre, l’attrice ha fatto chiarezza sulle proprie condizioni di salute, dopo le indiscrezioni riguardanti un possibile abbandono del programma condotto da Milly Carlucci.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela, secondo cui la concorrente sarebbe vicina al ritiro a causa di una broncopolmonite che l’ha colpita nei giorni scorsi.

Pubblicità

Pubblicità

Gli infortuni e i problemi di salute

Non è stato un percorso semplice quello dell’attrice sulla pista da ballo. Nelle scorse settimane aveva già dovuto fare i conti con un infortunio alla spalla, aggravato da una caduta e da un’iperestensione del braccio durante le prove con il maestro Pasquale La Rocca. A questi problemi si sarebbero aggiunti disturbi alle costole e, infine, la broncopolmonite.

Ornella Muti smentisce il ritiro: «Voglio esserci»

A ridimensionare le voci di un addio imminente è stata la stessa Ornella Muti che, ai microfoni di Fanpage.it, ha manifestato la volontà di raggiungere lo studio per il prossimo appuntamento dello show.

«Ho fatto il collegamento da casa per Ballando Segreto, ma sto cercando di andare in studio, voglio esserci. Questa settimana mi hanno prescritto di stare a casa. Sto migliorando, anzi praticamente è quasi tutto finito, almeno spero».

L’attrice, dunque, non ha annunciato alcun ritiro. Resta tuttavia da capire se le sue condizioni le consentiranno di tornare in pista già nella puntata di sabato sera. La volontà di proseguire l’avventura televisiva, almeno per il momento, non sembra essere venuta meno.