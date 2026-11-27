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Il futuro della nuova edizione dell’Isola dei Famosi resta avvolto nell’incertezza. Il reality affidato a Selvaggia Lucarelli, già registrato nelle Filippine, non ha ancora una data ufficiale di debutto. Mentre si rincorrono le indiscrezioni sulla possibile collocazione del programma, la conduttrice è intervenuta sui social con una replica ironica a chi parla già di cancellazione e flop.

Il mistero della messa in onda

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il 4 dicembre sarebbe stato individuato come possibile giorno di partenza su Canale 5, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. La serata del venerdì è stata però occupata da Il Gattopardo e, tra le ipotesi successive, è emersa anche la data del 21 dicembre. Nessuna delle due ha ricevuto una conferma ufficiale.

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Tra gli scenari prospettati c’è quello di una distribuzione in esclusiva su Mediaset Infinity, anziché in prima serata sulla rete ammiraglia. Stando ad Affaritaliani, inoltre, potrebbe rendersi necessario un nuovo montaggio per adattare il prodotto al pubblico televisivo. Si tratta, al momento, di indiscrezioni.

La replica di Selvaggia Lucarelli

A intervenire sulla vicenda è stata la stessa Selvaggia Lucarelli, che ha risposto alle voci sul destino del reality con un messaggio sui social: «Non è mai stata comunicata una data ufficiale ma “L’Isola dei famosi” è già stata cancellata, saltata, eliminata, è un flop ed è pure colpa mia. Tutto prima della prima puntata. Mai visto tanta gente aspettare che un programma non vada in onda. Questo sì che è hype!».

La conduttrice aveva già manifestato entusiasmo per il progetto durante il Festival dello Spettacolo di Milano, definendo il cast tra i migliori di sempre e raccontando la sintonia instauratasi tra i concorrenti nei primi giorni di convivenza.

Una nuova Isola senza televoto

La nuova formula segna una svolta rispetto alle precedenti edizioni. Le riprese si sono svolte nell’arco di 41 giorni a Caramoan, nelle Filippine, con Alvin al fianco della conduttrice. Niente diretta, studio televisivo o televoto: le eliminazioni sarebbero affidate alle dinamiche del gioco. Secondo le indiscrezioni, sarebbero state registrate anche diverse versioni del finale per mantenere il riserbo sul vincitore.

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Il cast: tutti i nomi dei presunti naufraghi

Sul fronte dei concorrenti, in attesa di annunci ufficiali, Oggi indica tra le donne Michelle Veronesi, Anna Lou Castoldi, Serena Enardu, Zeudi Di Palma, Denny Mendez, Claudia Peroni, Martina Maggiore ed Eva Grimaldi.

Tra gli uomini figurerebbero Pierpaolo Pretelli, Patrick Ray Pugliese, Francesco Chiofalo, Daniele Iaià, Alex Caniggia, Alberto Fontana, Il Musazzi e Flavio Ubirti. Possibili ingressi in corsa per Raffaella Fico e Luca Onestini, mentre Pasquale Laricchia e Oumaima Ouadoudi sarebbero le riserve.

Resta dunque da capire quando e su quale piattaforma il pubblico potrà vedere la nuova Isola. Al momento, l’assenza di una data ufficiale non equivale a una cancellazione del programma.