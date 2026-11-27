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Il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è iniziato. Con la chiusura delle candidature il 23 novembre, entra nel vivo la selezione degli artisti che parteciperanno al primo Festival targato Stefano De Martino. Secondo le indiscrezioni raccolte da Vanity Fair, il nome più accreditato è quello di Annalisa, nonostante la cantante avesse precedentemente spiegato a TV Sorrisi e Canzoni di non voler presentare un brano per concentrarsi sulla preparazione dello show negli stadi.

Per l’artista sarebbe la settima partecipazione alla kermesse, con una vittoria ancora da conquistare dopo due terzi posti. Un eventuale successo potrebbe inoltre aprirle le porte dell’Eurovision Song Contest.

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Quando sarà annunciato il cast

L’appuntamento è fissato per l’11 dicembre, quando Stefano De Martino e Mariasole Pollio condurranno su Rai 1 Sarà Sanremo. Durante la serata sarà scelto un vincitore tra sei giovani e saranno annunciati gli altri 23 Big, per un totale di 24 artisti in gara. Il Festival si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027. Il conduttore, affiancato nella direzione artistica da Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Måneskin, punta a un’edizione più vicina alle nuove generazioni.

Tananai, Ghali e il possibile ritorno dei Jalisse

Tra i favoriti figurano Tananai, tornato sulla scena musicale con Buonanotte anche stanotte, Ghali e Alfa, che ha annunciato un nuovo album e un tour nei palazzetti nel 2027. Possibili partecipazioni anche per The Kolors, California, dopo lo scioglimento dei Coma_Cose, e Gaia, reduce dal successo estivo di Bossa Nostra. Quest’ultima ha raccontato a Vanity Fair Stories di avere ancora un conto aperto con il Festival, dopo le tensioni vissute nel 2025.

A suscitare particolare curiosità è l’ipotesi del ritorno dei Jalisse: dopo 29 esclusioni consecutive, il duo potrebbe tornare in gara a trent’anni dal trionfo con Fiumi di parole.

De Martino vorrebbe Emma: i nomi che avrebbero rifiutato

Tra gli artisti corteggiati dal direttore artistico ci sarebbe Emma Marrone, legata in passato sentimentalmente al conduttore. La cantante, in gara l’ultima volta nel 2024 con Apnea, non avrebbe ancora chiuso la porta a una nuova partecipazione. Avrebbero invece declinato l’invito Madame, Kid Yugi, Salmo e Willie Peyote.

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Da Arisa a Mengoni, le possibili assenze

Arisa ha raccontato al Tavolo di Che tempo che fa di essere stata informata direttamente da De Martino che per questa edizione «non è cosa». Anche Nada ha scelto di non candidarsi, pur avendo un nuovo disco in arrivo: «Quest’anno non ci sarò, ma in futuro non si sa mai».

Secondo le indiscrezioni, non dovrebbero esserci neppure Mahmood, Elodie, Irama, Angelina Mango e Marco Mengoni. Verso l’assenza anche Achille Lauro, Tiziano Ferro, Fabri Fibra e Mew.

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Le novità e gli artisti ancora in bilico

Tra i possibili esordienti spiccano Emma Nolde e Mille, nome d’arte di Elisa Pucci. Spazio anche alle band: nel mirino della direzione artistica ci sarebbero i torinesi Tamango e i napoletani Nu Genea.

Per gli interpreti più esperti circola il nome di Loredana Bertè, che potrebbe presentare un brano firmato da Franco126 e Fulminacci. In corsa anche Rkomi, Nek, Gazzelle, 22simba, Centomilacarie, Settembre, Sarah Toscano e i Modà. Proprio Sarah Toscano ha espresso il desiderio di una nuova partecipazione: «Tornare su quel palco mi piacerebbe sicuramente».

Tra gli artisti che avrebbero presentato una candidatura figurano inoltre Paola Turci, Mario Biondi, Pierdavide Carone, Giusy Ferreri, Fast Animals and Slow Kids, Elettra Lamborghini, Cristina D’Avena, Rita Pavone, Jessica Morlacchi e Alberto Fortis. Più difficile, invece, una partecipazione di Rocco Hunt e Clementino, recentemente protagonisti di un progetto discografico comune.

Gli ospiti e le novità fuori gara

Il PrimaFestival sarà affidato ai The Jackal, mentre la Gialappa’s Band guiderà il ControFestival, destinato a prendere il posto del Dopofestival. Sul fronte degli ospiti, la Rai punterebbe sulla star internazionale Dua Lipa, mentre De Martino sogna di portare all’Ariston Vasco Rossi. Tra le presenze fuori gara più accreditate figura anche Herbert Ballerina, già al fianco del conduttore ad Affari Tuoi.

Per conoscere la composizione definitiva del cast bisognerà comunque attendere l’annuncio ufficiale dell’11 dicembre: fino ad allora, i nomi in circolazione restano indiscrezioni.