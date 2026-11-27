Pubblicità

Due appuntamenti in prima serata per raccontare le storie dei protagonisti della musica, del cinema e della televisione italiana. This is me torna su Canale 5 lunedì 7 e 14 dicembre 2026 con Silvia Toffanin, confermata alla conduzione dello show evento per il terzo anno consecutivo.

Saranno 30 gli ospiti celebrati nel corso della nuova edizione. Attraverso ricordi, incontri e racconti personali, la conduttrice ripercorrerà le tappe più significative delle loro carriere, dando spazio anche agli affetti e alle vicende che hanno segnato la loro vita lontano dai riflettori.

Pubblicità

Pubblicità

Da Baglioni a Bocelli: i protagonisti della musica

Tra i nomi annunciati figurano Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Elisa, Miguel Bosé, Tommaso Paradiso e i Negramaro. Artisti appartenenti a generazioni diverse, accomunati dalla capacità di lasciare un segno nel panorama musicale e di conquistare il pubblico con le loro canzoni.

Cinema, televisione e comicità

Spazio anche ai volti del grande e del piccolo schermo, con Marco Bocci e Laura Chiatti, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Tra i protagonisti della televisione ci saranno Paolo Bonolis e Gerry Scotti, mentre a regalare momenti di leggerezza e divertimento contribuiranno Pio e Amedeo.

Le coppie più amate e le storie di Uomini e Donne

L’amore sarà uno dei fili conduttori delle due puntate. Tra le coppie annunciate ci sono Giovanna Civitillo e Amadeus, oltre a Marco Fantini e Beatrice Valli, la cui storia è nata negli studi di Uomini e Donne.

Il dating show di Maria De Filippi sarà rappresentato anche da Gemma Galgani e Giorgio Manetti, protagonisti di una delle vicende sentimentali più discusse del programma, da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, e da Alessandro e Mariateresa.