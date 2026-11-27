Doppia eliminazione per Le Distanze e Teo Bok. Il 3 dicembre la sfida decisiva all'Unipol Forum di Assago.

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La semifinale di X Factor 2026, andata in onda giovedì 26 novembre su Sky Uno, ha decretato i quattro concorrenti che si contenderanno la vittoria della ventesima edizione del talent show.

A conquistare un posto nell'ultimo appuntamento della stagione sono stati Alex Fontana, Patrizia Napolano, Giacomo Calò e i Mad-Dog. Una serata decisiva, che ha visto Alex Fontana imporsi come il concorrente più votato dal pubblico.

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Alex Fontana conquista il pubblico e vola direttamente in finale

Ad aprire la semifinale è stata la manche Live Room, durante la quale i sei concorrenti ancora in gara si sono esibiti accompagnati da una band di otto musicisti diretta da Roy Paci.

A trionfare è stato Alex Fontana, il 28enne di Secondigliano della squadra di Jake La Furia, che ha conquistato pubblico e giudici con una personale interpretazione di Champagne Supernova degli Oasis.

Il cantante napoletano ha ottenuto il maggior numero di voti, guadagnando l'accesso diretto alla finalissima senza dover affrontare la seconda manche. Un risultato che rafforza la sua candidatura alla vittoria del talent.

Patrizia incanta ancora: doppia standing ovation

Altra grande protagonista della serata è stata Patrizia Napolano, cantante della squadra di Irama, che ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione di Je suis malade di Lara Fabian.

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Nella seconda manche ha confermato tutte le sue qualità vocali sulle note di Stay di Rihanna, ottenendo un'altra standing ovation.

A staccare il pass per la finale anche i Mad-Dog, il gruppo della squadra di Paola Iezzi, che ha conquistato i giudici con l'energia e la grinta delle proprie esibizioni.

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Giacomo Calò vince il ballottaggio, eliminati Teo Bok e Le Distanze

La semifinale ha decretato una doppia eliminazione. I primi a lasciare il talent sono stati Le Distanze, gruppo della squadra di Irama.

L'ultimo posto disponibile per la finalissima è stato invece conteso da due concorrenti della squadra di Francesco Gabbani, Giacomo Calò e Teo Bok.

Decisivo il ricorso al Tilt, con il verdetto affidato al televoto. A spuntarla è stato Giacomo Calò, che ha così conquistato il quarto e ultimo posto in finale.

X Factor 2026, i quattro finalisti

Tutti e quattro i giudici saranno rappresentati nella serata conclusiva del talent:

Alex Fontana – squadra di Jake La Furia;

Patrizia Napolano – squadra di Irama;

Giacomo Calò – squadra di Francesco Gabbani;

Mad-Dog – squadra di Paola Iezzi.

Quando e dove si svolgerà la finale

L'appuntamento con la finalissima di X Factor 2026 è fissato per giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago, con la conduzione di Giorgia. Superospite della serata sarà Elisa.

Particolarmente significativa la presenza di Alex Fontana e Patrizia Napolano, due talenti napoletani che continuano a far sognare il pubblico partenopeo.

Riuscirà uno dei due artisti a riportare il titolo di X Factor a Napoli? A deciderlo sarà il pubblico.