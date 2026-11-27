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X Factor, Irama si commuove per Patrizia Napolano ma gli appunti lo tradiscono: la gaffe in diretta
Il videomessaggio del nonno della concorrente napoletana riaccende nel giudice il ricordo della nonna, ma un dettaglio cattura l'attenzione delle telecamere
Un momento di grande tenerezza si è trasformato in una gaffe televisiva durante la puntata di X Factor di giovedì 26 novembre. Protagonista Irama, che si è commosso dopo aver assistito al videomessaggio del nonno di Patrizia Napolano, la concorrente napoletana del talent show.
Le parole dell’uomo, che segue da casa il percorso della nipote e fa il tifo per lei, hanno riportato alla mente del giudice il legame con la propria nonna. A catturare l’attenzione, però, è stato un dettaglio ripreso dalle telecamere.
Il dettaglio degli appunti sul bancone
Irama ha spiegato di aver preparato e studiato un discorso per presentare la cantante, raccontando di essere stato travolto dall’emozione. «Ho visto questa clip e mi sono emozionato», ha detto durante la diretta.
Le inquadrature hanno però mostrato gli appunti sul bancone del giudice, nei quali comparivano le parole pronunciate in trasmissione. Una circostanza che ha sollevato interrogativi sulla spontaneità del momento, senza tuttavia dimostrare che la commozione fosse simulata.
Non è da escludere, infatti, che il cantante avesse scelto di affidarsi a una traccia scritta per affrontare un ricordo particolarmente doloroso senza perdere il filo del discorso.
Il legame speciale con nonna Adri
Il rapporto con nonna Adri occupa da tempo un posto importante nella vita e nella musica di Irama. Già nel 2018, durante la partecipazione ad Amici, l’artista le aveva dedicato una lettera, ricordando di aver pensato a lei per il brano Un respiro.
Alla nonna è legata anche Ovunque sarai, la canzone presentata al Festival di Sanremo nel 2022. Un ricordo che è riaffiorato sul palco di X Factor grazie alla storia di Patrizia Napolano, in una serata in cui la musica ha lasciato spazio agli affetti familiari e alla memoria.
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