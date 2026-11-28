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Dagli Stati Uniti arriva una notizia che riguarda Federico Massaro, modello milanese ed ex concorrente del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Secondo quanto attribuito al New York Post, l’ex gieffino sarebbe stato citato in giudizio davanti alla Corte superiore di Los Angeles nell’ambito di una controversia relativa alla donazione di sperma.

La causa e il presunto accordo di esclusiva

A promuovere l’azione legale sarebbe stata Zifan Li, 47 anni, che si sarebbe rivolta al modello durante un percorso di procreazione assistita. La donna sostiene di aver raggiunto con lui un’intesa che prevedeva la donazione in esclusiva del suo materiale biologico fino a quando non fosse riuscita a «dare alla luce un bambino».

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Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa, la clinica avrebbe successivamente proposto a Federico Massaro di diventare un proprio donatore. Il modello avrebbe accettato, contravvenendo, secondo la ricorrente, agli impegni precedentemente assunti.

Il confronto con l’ex concorrente del reality

Una volta appresa la notizia, la donna avrebbe chiesto spiegazioni all’ex gieffino. Stando alla versione degli atti giudiziari riportata nel testo di partenza, Massaro le avrebbe spiegato che «desiderava fare della donazione di sperma una vera e propria carriera, donando il proprio seme a molte persone, e che questa attività lo avrebbe reso molto felice».

La ricorrente sostiene inoltre di aver subito gravi ripercussioni sul piano psicologico. Si tratta, tuttavia, di allegazioni di parte: il materiale disponibile non consente di accertare la fondatezza delle contestazioni né riporta la versione difensiva del modello o eventuali decisioni del tribunale.