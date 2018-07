A cura della Redazione

Alex Meret e Fabian Ruiz sono uffcialmente due nuovi calciatori del Napoli. Il portiere proveniente dall'Udinese (il potenziale titolare più giovane nella storia del Calcio Napoli) e il centrocampista ex Betis Siviglia, hanno firmato i contratti che li legheranno al club di De Laurentiis per i prossimi 5 anni (scadenza 30 giugno 2023).

Lo stesso presidente ha annunciato i loro arrivi con l'ormai tradizionale "tweet presidenziale". Cosa fatta anche per Orestis Karnezis, che affiancherà Meret nel ruolo di estremo difensore.

LA SCHEDA DI MERET (dal sito sscnapoli.it)

Alex Meret è nato ad Udine il 22 marzo 1997.

Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, ha giocato per due anni a Ferrara con la Spal conquistando nel 2016/17 la promozione in serie A. Nella scorsa stagione ha esordito in serie A in Spal-Inter 1-1 del 28 gennaio 2018. Vanta 13 presenze in serie A.

E’ entrato nel giro della Nazionale sin da giovanissimo vantando 4 presenze nella Under 16, 13 nella Under 17, 2 nella Under 18, 19 nella Under 19 ed una presenza nella Under 21: Italia-Norvegia 1-1 a Perugia del 22 marzo 2018. Conta anche tre convocazioni nella Nazionale maggiore.

LA SCHEDA DI RUIZ (dal sito sscnapoli.it)

Fabian Ruiz Pena è nato a Los Palacios y Villafranca, in Spagna, il 3 aprile 1996. La sua carriera è iniziata al Real Betis nel Settore giovanile dove cresce prima di passare al Betis B nel 2014. Poi torna in prima squadra al Real Betis dove disputa due stagioni nella Liga. Passa all’Elche per una breve parentesi per poi tornare nel 2017/18 al Betis. In carriera conta 50 presenze e 3 gol nella Liga, 24 presenze e un gol nella Liga 2, oltre a 23 presenze e 3 gol nella Segunda Divisione. L’anno scorso al Betis ha giocato 35 gare con all’attivo 3 gol.

Fabian ha giocato nella Nazionale Under 19 e attualmente è nell'Under 21 spagnola dove conta 5 presenze.

(foto twitter sscnapoli offcial)

