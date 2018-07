A cura della Redazione

Secondo giorno di ritiro per il Savoia dei presidenti Annunziata e Mazzamauro, in cui la squadra ha continuato a svolgere lavoro aerobico sul prato del ‘Giraud’. Dopo la misurazione del peso, il gruppo si è spostato in palestra per esercizi di postura e mobilità, per poi passare a lavorare in campo divisi in due gruppi. Ha chiuso la sessione di allenamento una partitella a campo ridotto.

Già presente oggi anche l’ultimo acquisto del Ds Mignano messo a disposizione di mister Squillante: Gaetano Maranzino (‘99), un centrocampista di sicura prospettiva, proveniente dalla Spal e cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

I calciatori biancoscudati continueranno domattina la preparazione, per poi usufruire di un giorno di riposo. A metà della prossima settimana sono previste le visite mediche, mentre è in programma per l’11 agosto la prima amichevole di stagione.