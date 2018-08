A cura della Redazione

La serie A 2018-19 comincia con il big match Lazio-Napoli (sabato 18 agosto ore 20,30) subito alla prima giornata . Per la Juve campione e per Cristiano Ronaldo il debutto sarà allo stadio Bentegodi con il Chievo (sabato 18 agosto ore 18,00). Per la Roma esordio in casa del Torino, Inter a Reggio Emilia con il Sassuolo, Milan al Meazza con il Genoa.

«Questa tifoseria attende da tempo di vincere - ha detto Ancelotti alla vigilia del big match Lazio-Napoli -. Siamo qui per questo, per lavorare e fare in modo di dare loro soddisfazione. Ho scelto Napoli per fare una nuova esperienza, completamente diversa dalle precedenti per vivere in una realtà totalmente differente: la calma di Parigi e Londra, contro la passione e l'entusiasmo di questa piazza. Vincere aiuta a vincere - dice il tecnico di Reggiolo - e io ricordo le vittorie e non le delusioni, anche se l'animo umano tiene addosso più le delusioni».

l Napoli è imbattuto nelle ultime sei partite di campionato contro la Lazio, parziale in cui ha subito soltanto tre gol: cinque successi per i campani e un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Parolo, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: S. Inzaghi

Indisponibili: Murgia, Berisha

Squalificati: Lulic, Patric, Leiva

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

Indisponibili: Meret, Ghoulam, Younes

Squalificati: nessuno

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook