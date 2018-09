A cura della Redazione

Prima settimana di lavoro in casa Centro Basket Torre Annunziata, con gli atleti che pian piano ritornano ad acquistare la forma fisica ideale e con le prime amichevoli in programma che diranno come sta andando la preparazione al campionato. Nell’aspettare gli ultimi arrivi dalle vacanze estive, i gruppi under 16 e under 18 si stanno via via formando ed allenando con intensità e concentrazione.

«Alla fine di questa settimana saremo pronti per la prima amichevole stagionale - afferma Luca La Rocca, responsabile del settore giovanile del CBTA -. I ragazzi si stanno impegnando molto e credo che quest’anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Per ora do il benvenuto ad Angela Savonardo che ci darà una mano con il minibasket. Infine stiamo definendo il passaggio dei vari ragazzi nelle altre società e ben presto troveremo delle ottime soluzioni per tutti i nostri tesserati».

