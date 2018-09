A cura della Redazione

Il solito Insigne e Milik (doppietta) regalano la vittoria al Napoli nella sfida della quinta giornata di Serie A contro il Parma al San Paolo. Ancelotti schiera l'ennesima formazione diversa rispetto alla gara precedente (ben nove cambi): dal primo minuto si vedono Karnezis, Fabian Ruiz, Diawara, Maksimovic, Milik e il debuttante Malcuit (per quest'ultimo, alla fine, gara molto positiva). In panchina Callejon, Mertens, Hysayj, Albiol e Hamsik.

Vantaggio dopo appena 4 minuti, con il 24 azzurro che mette alle spalle dell'ex Sepe. Ottimo Napoli in tutto l'arco del primo tempo, che sfiora in diverse occasioni il raddoppio (su tutte quelle di Zielinski e ancora di Insigne che colpisce il palo). E' un vero e proprio monologo che i ducali non riescono a smorzare, tanto è il divario tecnico tra le due compagini.

Ripresa che inizia come la prima frazione: sono trascorsi solo 2 minuti quando Milik (servito da Insigne) fa partire un potente tiro da fuori area. Risultato in cassaforte. Il resto è possesso palla imbarazzante, qualche buona azione di gioco e fraseggi che servono solo a "riposarsi" in vista del big match di sabato contro la Juventus (ore 18). Per finire, è ancora Milik a mettere il sigillo all'85'. Parma non pervenuto, con il tecnico D'Aversa che ha fatto a meno di Gervinho.

Ancelotti cambia e vince. E sono cinque successi in sei gare. Insigne da record: cinque reti, è il capocannoniere del Napoli.

