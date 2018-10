Schioppentante pareggio tra il Savoia e il Bitonto: 2-2

A cura della Redazione

Il Savoia porta a casa un prezioso pareggio dallo Stadio “Città degli Ulivi”di Bitonto, nonostante l'inferiorità numerica. E’ stato un pomeriggio ricco di emozioni terminato sul punteggio finale di 2-2.

I bianchi di Torre Annunziata partono meglio ed al 13′ passano in vantaggio: punizione di Alvino dalla sinistra, la difesa allontana ma la palla arriva a Gatto che segna un gran gol a volo. Il Bitonto trova il pari con la punizione di Fiorentino su cui Savini non può nulla.

Nella ripresa, il Savoia resta in dieci uomini, a causa della doppia ammonizione nel giro di pochi minuti per Cacace ed i neroverdi ne approfittano ribaltando la gara con Turitto. Ma il Savoia, nonostante l'inferiorità numerica, non demorde e a dieci minuti dalla fine trova un insperato pareggio con Del Sorbo che svetta più in alto di tutti sull’angolo di Alvino. Gatto viene espulso nel recupero lasciando i torresi in nove.

Il Savoia sale a quota otto in classifica e si prepara ad affrontare domenica prossima al Giraud il Taranto che ha vinto per 3 a 0 contro il Nola.