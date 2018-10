A cura della Redazione

Attesi a Torre Annunziata 500 tifosi del Taranto, che seguiranno la loro squadra in trasferta al Giraud nella sesta giornata del campionato di Serie D (girone H). Tanti quanti sono i tagliandi messi a disposizione dei supporters tarantini. La sfida tra il Savoia e i pugliesi è in prgramma domenica 21 ottobre alle 15. Allo stadio dunque ci saranno una bella cornice di pubblico ed un clima di festa, coincidente con le celebrazioni nella città oplontina per la Madonna della Neve.

Il Savoia, intanto, nella gara contro i rossoblu dovrà fare a meno dei calciatori Cacace e Gatto, che hanno rimediato le doppie ammonizioni nel match contro il Bitonto. In panchina non ci sarà neanche l'allenatore Luigi Squillante, squalificato per un turno dal giudice sportivo per essere uscito dall'area tecnica protestando con l'arbitro.

