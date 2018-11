A cura della Redazione

Seconda sconfitta consecutiva al Giraud (terza stagionale) per il Savoia.

I bianchi di Torre Annunziata perdono 2 a 0 contro il Cerignola. Le reti sono state segnate una per tempo. I pugliesi passano in vantaggio con Longo e raddoppiano nella ripresa con Lattanzio.

Serata amara per i tifosi torresi accorsi numerosi in questa prima partita by night della stagione.