A cura della Redazione

Giornata romana quella di ieri della delegazione dell'Archeo Vesevus, il distretto formato dalle sette città vesuviane di Torre Annunziata (capofila), Ercolano, Pompei, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Portici insignito del riconoscimento di European Community of Sport 2020.

I rappresentanti istituzionali dei Comuni, unitamente a quelli dell'Aces Italia - delegazione italiana di Aces Europa, l'ente che promuove l'iniziativa - sono stati ricevuti al Salone d'Onore del CONI dal presidente del Comitato Olimpico nazionale, Giovanni Malagò.

Il riconoscimento rappresenta un importante tassello per la promozione e lo sviluppo del territorio, «un esempio in cui lo sport è davvero per tutti, con un occhio di riguardo alla salute, all’integrazione, all’educazione e al rispetto, che sono i principali obiettivi di ACES Europe», si legge in una nota.

Il prossimo anno, la delegazione di Archeo Vesevus parteciperà alla cerimonia dell'Aces Europe Awards al Parlmento Europeo di Bruxelles.

