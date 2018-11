A cura della Redazione

Biglietti pagati con soldi falsi. La scoperta è stata fatta al termine della gara Sarnese-Savoia di mercoledì scorso. I tagliandi sarebbero stati acquistati - presso il botteghino riservato ai tifosi ospiti dello stadio "Squitieri" - da alcuni supporters di Torre Annunziata. La società salernitana ha denunciato il tutto alla Polizia, consegnando le banconote contraffatte, alcune centinaia di euro in tagli da 50 e 20.

«Condanniamo il gesto di un gruppo di delinquenti che non hanno nulla a che vedere con la tifoseria onesta di una gloriosa squadra come il Savoia - si legge in una nota del club granata -. Anzi, cogliamo l'occasione per evidenziare la correttezza dei tifosi torresi che, insieme al pubblico sarnese, hanno assistito alla partita in un clima di festa».

