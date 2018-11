A cura della Redazione

Harakiri Fiamma Torrese. Ancora una volta la formazione di Torre Annunziata si fa rimontare di due set e perde al tie break.

Finisce 2-3 la sfida casalinga contro Santa Teresa di Riva, squadra della provincia di Messina, nella settima giornata del campionato di Serie B1 girone D.

Dopo aver conquistato i primi due parziali per 25-20 e 25-19, la oplontina vanno sotto 14-25 e 17-25, cedendo poi al quinto set, chiusosi con il punteggio di 9-15.

Il match è stato caratterizzato da un rissa scoppiata sugli spalti, stigmatizzato dalla società torrese.

“Avevamo la partita in pugno – dichiara Adelaide Salerno –, dopo due set perfetti non mi sarei mai aspettata un finale del genere. Abbiamo peccato in determinazione nelle fasi culminanti della gara. Sicuramente il punto conquistato è utile in ottica classifica specie se conquistato contro una formazione molto forte come quella siciliana. Per quanto riguarda la rissa, non ho parole per definire la cosa, per noi è una situazione paradossale che non ci appartiene e non fa parte del nostro modo di intendere questo sport. Ora subito la testa a sabato, ci aspetta una trasferta difficile ad Aprilia e tanto lavoro in palestra".