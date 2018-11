A cura della Redazione

Dura solo un tempo Fasano-Savoia. La pioggia battente non ha dato tregua allo stadio "Curlo" della città pugliese.

La partita viene giocata solo per i primi 45 minuti, con il terreno di gioco che man mano si è trasformato in un vero e proprio pantano. Poco da segnalare nella prima frazione, anche a causa delle condizioni del manto erboso al limite dell'impraticabilità. Si chiude sullo 0-0.

L'arbitro Dellapiccola all'intervallo ha effettuato un briefing con i due capitani sul campo. Poi la decisione di sospendere momentaneamente il match. Dopo 45' di attesa, il direttore di gara decide che non si può giocare. Gara rinviata a data da destinarsi.

Prima del match, il club di Torre Annunziata ha ricevuto un omaggio dal presidente del Fasano per i suoi 110 anni di storia. "Il Savoia ringrazia il presidente Franco D'Amico e tutta la società Città di Fasano per il gradito omaggio in occasione dei nostri 110 anni di storia - scrive il club biancoscudato - . Al di là dei risultati che decreta il campo, è sempre un piacere quando a vincere sono i valori di sportività e fair play".