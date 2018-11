A cura della Redazione

Si è aperta ieri con la prima seduta di allenamento la settimana che porterà le ragazze del Vesuvio Oplonti Volley (Serie C) ad affrontare la Guiscards Salerno, compagine seconda in classifica e precede di un punto il team del dg Carmine Arpaia. Una squadra di ottimo livello, costruita senz’altro per vincere.

Coach Giorgio presenta la gara e fa il punto sul momento della squadra oplontina: «Sabato affronteremo una formazione di tutto rispetto, costruita con atlete di categoria e di esperienza capaci di sfoderare prestazioni di alto livello. Hanno una buona grinta e ci daranno tanto filo da torcere. Da parte nostra servirà una prestazione di alto livello, dovremo essere concentrati in ogni istante e mettere in pratica quello che prepareremo in settimana se vogliamo portare a casa punti. Stiamo piano piano migliorando tecnicamente e mentalmente con il lavoro in palestra, ma sta a noi confermarlo di settimana in settimana per non vanificare il tutto. Non siamo ancora al massimo, ma con tutte le giuste componenti possiamo disputare una buona gara ad armi pari contro le nostre avversarie».

L’appuntamento è come sempre per le ore 18.15 di sabato 1 dicembre alla palestra dell'ITC Vesevus di Boscoreale, sperando che si possa garantire un nuovo spettacolo tutto da godere!.

