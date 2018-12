A cura della Redazione

«Ora ci spieghiamo perché sia difficile fare calcio a Torre Annunziata. Siamo pronti a prendere decisioni anche drastiche». I presidenti del Savoia, Mazzamauro e Annunziata, sono delusi dai tifosi. A causa loro - per meglio dire di qualcuno che tifoso non è - il club si è visto in due giorni infliggere sanzioni dal giudice sportivo per 4.300 euro. «Siamo profondamente amareggiati - dicono -. Non possiamo andare avanti in questo modo. In una settimana fra multe, spese e mancato incasso, ci rimettiamo sui 10.000 euro. In più, oltre all'ingente danno economico, senza contare quello d’immagine, c’è anche la beffa di essere subito contestati qualsiasi cosa facciamo. Gli abbonamenti sottoscritti sono stati pochissimi, così come gli sponsor arrivati, ora ci viene negato anche il possibile incasso nel derby con la Gelbison». Per l'ultima di andata, infatti, domenica 23 dicembre il Giraud resterà chiuso ai tifosi.

I vertici del club sottolinenano poi come «tutti i nostri sacrifici sostenuti finora vengono annullati da questi comportamenti scellerati. Comportamenti non adeguati ad una tifoseria appassionata come quella torrese e di certo non accostabili ad una società seria e perbene come lo è la nostra. Ora ci spieghiamo perché sia difficile fare calcio a Torre Annunziata - concludono -. Non siamo più disposti a subire queste mortificazioni, vedendo buttati al vento il nostro lavoro ed i nostri investimenti. Siamo pronti a prendere decisioni anche drastiche». Lasceranno Torre Annunziata?

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook