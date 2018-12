A cura della Redazione

Doppio Milik e Mertens. Il Napoli vince con il Bologna ma che sofferenza. Finisce 3-2 al San Paolo nell'ultima gara del girone di andata.

Napoli non entusiasmante, andato due volte in vantaggio e poi recuperato. Il clamoroso pari finale viene scongiurato da Mertens quasi allo scadere della gara.

Gli azzurri rischiano di subire il gol già dopo pochi minuti. Poi sale in cattedra Milik che realizza il vantaggio con una zampata in area dopo azione rocambolesca di Mertens, e sfiora il raddoppio in altre due circostanze, sempre di testa. Mertens prova a segnare ma Skorupski è bravo a togliere la palla sal sette. Il gol dell'1-1 arriva con Santander, che di testa supera Meret, servito da Palacio su schema su punizione.

Nella ripresa la formazione di Ancelotti gioca meglio e raddoppia al 6' sempre con Milik (10 gol). Il Napoli non chiude la partita e così il Bologna pareggia ancora su calcio da fermo con Danilo. Mertens infine regala il successo con un tiro all'87' che trova impreparato Skorupski sul suo palo.

Napoli non bello ma vincente. L'assenza di Koulibaly in difesa si è fatta sentire. Albiol e Maksimovic si perdono gli uomini in occasione delle due reti del Bologna.

Girone di andata chiuso con 44 punti, a meno 9 dalla Juve che guida con 53.

(FOTO Salvatore Gallo - Agostino Gemito)