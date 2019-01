A cura della Redazione

Accordo tra la Lega Nazionale Dilettanti e Repubblica per la trasmissione in streaming delle partite di Serie D. Per tutto il girone di ritorno, il sito Repubblica.it diffonderà via web, in esclusiva, le immagini di una delle 84 partite in programma nei nove gironi. La diretta sarà condivisa anche sul portale e la pagina Facebook della LND.

La prima partita sarà la sfida d’alta classifica del girone D tra Reggio Audace e Crema in programma domenica 6 gennaio alle 14.30 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. «Per la prima volta nella storia, la Serie D sbarca su repubblica.it, una piattaforma editoriale che vanta numeri da record in Italia - ha dichiarato il presidente della LND, Cosimo Sibilia -. Grazie alla sinergia tra il Dipartimento Interregionale e il network nazionale le squadre di Serie D godranno di una visibilità importante». Soddisfatto il coordinatore del Dipartimento, Luigi Barbiero: «Abbiamo concluso una partnership strategica che rafforzerà il brand Serie D grazie alla visibilità assicurata da repubblica.it, leader in Italia nel settore dell’informazione online. Abbiamo puntato sui new media perché siamo convinti che un campionato così emozionante ha ancora enormi margini di crescita e possa aumentare l’interesse dei più giovani».

