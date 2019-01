A cura della Redazione

Il Savoia, sul neutro di Mugnano, batte il Pomigliano per 1 a 0.

Gol al 7' del secondo tempo di Diakitè, che in scivolata piazza la zampata vincente su cross di Ausiello dalla sinistra. Il Savoia potrebbe anche raddoppiare, ma dopo 8' di recupero il risultato non cambia e l'arbitro fischia la fine delle ostilità

Con questa vittoria la squadra di Torre Annunziata si porta a 32 punti ed è in piena corsa per i play off.